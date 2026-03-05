jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En la Casa Rosada

Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia de Javier Milei, en lugar de Cúneo Libarona

El Presidente le tomó juramento al flamante funcionario, quien se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

Por Agencia NA
image

El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Lee además
Juan Bautista Mahiques, reemplazará a Mariano Cúneo Libarona
Nombramiento

Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia, luego de la salida de Cúneo Libarona
bullrich, ¿contra el chiqui tapia?: recibio a nahuel gallo y dijo que hubo un intento de apropiacion por parte de la afa
Tras volver de Venezuela

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA

Mahiques prestó juramento ante el presidente Javier Milei, en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario. El ex funcionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Sebastián Amerio.

Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, se enteró ayer en vivo de su salida del cargo. Cerca de Mahiques señalaron a NA que el verdadero nexo entre la administración libertaria y él fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.

Ayer, Milei recibió por la mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la interna por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado por renunciar al cargo, lo que decantó en el nombramiento de Mahiques.

En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

Para el designado funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

Mahiques también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona: “Quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, dijo.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

Por su parte, Cúneo Libarona señaló que la dimisión se concretó en un marco de “cordialidad y afecto” con Milei, quien le agradeció la labor realizada y le pidió que continúe ligado al Gobierno y acompañe al nuevo ministro designado.

En su carta al jefe de Estado, Cúneo Libarona sostuvo que consideró cumplida la etapa al frente de la cartera tras avanzar en la modernización del sistema procesal y penal y la generación de herramientas legales para fortalecer las instituciones y enfrentar el delito.

Durante su gestión se implementó el Sistema Procesal Penal Federal acusatorio en más de la mitad del territorio nacional, con aplicación en Santa Fe, Cuyo, la Patagonia, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, Chaco y Corrientes, y se dejó encaminada su extensión a todo el país.

También impulsó proyectos legislativos de alto impacto institucional, entre ellos la ley de juicio en ausencia para avanzar en el juzgamiento del atentado contra la AMIA, el nuevo régimen penal juvenil y las iniciativas de juicio por jurados, reformas en materia de habeas corpus, oralidad civil y comercial y un nuevo proyecto integral de Código Penal elaborado por una comisión técnica.

En el plano internacional, la gestión logró la aprobación del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en septiembre de 2024 en París, lo que evitó que la Argentina ingresara a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno convoca a ATE y UPCN a reabrir la paritaria del sector público nacional

Argentina se sumará a una coalición de seguridad hemisférica contra el narcoterrorismo que impulsa Estados Unidos

ANMAT prohibió dos modelos de lentes de contacto: de cuáles se trata

Detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en la calle

El Viceministro de Justicia se enteró en vivo de que ya no era funcionario

Tragedia: una nena de 5 años murió atragantada con semillas de girasol

Caso Kim: declararon culpable al joven de 18 años

Nahuel Gallo se quebró al recordar lo que vivió: "No quiero contar las atrocidades que hicieron"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebe recien nacido en la calle
Conmoción

Detuvieron a una mujer acusada de abandonar a su bebé recién nacido en la calle

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

Te Puede Interesar

Nos encontró un árabe: un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Importante botín

Denunciaron el robo de 3.000 kilos de pasas en una finca en Caucete

El EPRE de San Juan se enfrentó con el ENRE por que este organismo le concedió la disponibilidad de uso por 25 años a Vicuña de la línea eléctrica de 500 kV.
Tensión en San Juan

Línea de 500 kV para una minera: los argumentos con que el EPRE salió a cruzar a Nación

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Bullrich, ¿contra el Chiqui Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de apropiación por parte de la AFA
Tras volver de Venezuela

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA