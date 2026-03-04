Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

En el marco de una investigación por un robo ocurrido en el departamento Santa Lucía , la UFI Delitos contra la Propiedad llevó adelante este jueves una serie de allanamientos en los asentamientos Río San Juan y San Judas. El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Comisaría 5ª y tuvo como finalidad avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado días atrás.

Durante los operativos, el personal actuante secuestró distintas prendas de vestir que coincidirían con las observadas en registros fílmicos incorporados a la causa. Esa indumentaria quedó bajo resguardo judicial y será sometida a reconocimiento como parte de la prueba clave en la investigación por el ilícito.

En uno de los domicilios allanados, los uniformados también encontraron envoltorios con estupefacientes en poder de una mujer. Ante esa situación, se dio inmediata intervención a la división Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo correspondientes. El hallazgo abrió una línea paralela que ahora será tramitada en el ámbito de la Justicia Federal.

Además, durante el procedimiento se incautó una suma de dinero cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento. Sin embargo, tras las verificaciones realizadas por la fiscalía interviniente, se determinó que los fondos no guardaban vinculación con el robo investigado y se dispuso su restitución a la portadora.

Pese a la devolución del dinero, la mujer identificada como Yamila Agüero no quedó al margen del expediente. Fue formalmente notificada de su situación procesal y citada a comparecer ante la sede de la UFI Delitos contra la Propiedad, donde deberá presentarse acompañada de un abogado defensor para prestar declaración y esclarecer su posible vinculación con los demás elementos secuestrados.