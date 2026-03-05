jueves 5 de marzo 2026

Tras horas de reunión

Los gremios docentes rechazaron la oferta salarial del Gobierno y volverán a reunirse el 10 de marzo

Los sindicatos consideraron insuficiente la propuesta del Ejecutivo provincial y acordaron pasar a un cuarto intermedio. La próxima reunión paritaria será el lunes a las 14 horas.

Imagen de archivo.

En el marco de la quinta reunión paritaria de 2026, tras más de ocho horas de debate. los gremios docentes de la provincia rechazaron la oferta salarial presentada por el Gobierno de San Juan y resolvieron continuar las negociaciones la próxima semana.

Según se informó tras el encuentro, la oferta oficial consistió en un incremento porcentual a abonarse en tramos y el compromiso de una revisión posterior, con el objetivo de evaluar la evolución de la situación económica. Sin embargo, los representantes sindicales consideraron que el planteo no alcanza para recomponer el poder adquisitivo del sector.

En este sentido, desde UDAP expresaron que la propuesta no responde a las necesidades del sector y reiteraron el pedido de una recomposición que impacte de manera directa en el salario básico. En la misma línea se manifestaron UDA Seccional San Juan y AMET Regional San Juan, quienes coincidieron en que el ofrecimiento resulta insuficiente frente al contexto económico actual.

Los representantes sindicales insistieron en la necesidad de establecer mecanismos de actualización periódica que permitan sostener el poder adquisitivo y plantearon revisar distintos componentes del salario docente.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva reunión para el lunes 10 de marzo a las 14 horas, instancia en la que se espera que el Ejecutivo provincial acerque una propuesta superadora para intentar alcanzar un acuerdo.

