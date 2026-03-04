Tras 74 años, habría cerrado un emblema de la gastronomía argentina

Un emblema de la gastronomía argenitna, y parada obligada de la vida nocturna de Buenos Aires parece haber bajado sus persianas para siempre. El histórico restaurante El Palacio de la Papa Frita, ubicado en la avenida Corrientes al 1600, amaneció el martes 3 de marzo con su frente tapiado con chapas, generando sorpresa y consternación entre vecinos, clientes y sus propios trabajadores.

La clausura del local se produjo durante la madrugada sin previo aviso. Los empleados del establecimiento se enteraron de la situación recién al llegar para iniciar su jornada laboral esa misma mañana, encontrándose con las puertas cerradas a pesar de haber trabajado con normalidad hasta el día anterior.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de los dueños que confirme si el cierre es definitivo, aunque todos los indicios apuntan en esa dirección: los carteles con los precios fueron arrancados, sus redes sociales no registran actividad desde hace años y el frente permanece bloqueado. Curiosamente, en Google el restaurante todavía figura como “abierto”, aunque con la advertencia de “poca concurrencia”.

El impacto de la crisis y el fin de una era

El restaurante, fundado en 1952, venía sufriendo el impacto de la caída del consumo en los últimos años. Si bien seguía siendo un punto de referencia para turistas y habitués del centro, la clientela actual distaba mucho de sus épocas doradas.

Este proceso de achique no es nuevo: en 2019, la empresa había cerrado su sucursal de la calle Lavalle con la intención de mudarse a Suipacha y Corrientes, un proyecto que quedó trunco tras la llegada de la pandemia de Covid-19. Actualmente, circulan versiones sobre un posible interés de un grupo gastronómico del microcentro para hacerse cargo del espacio, pero por ahora son solo trascendidos.

Más de 70 años de historia y papas soufflé

Distinguido como "Restaurante Notable" de la Ciudad de Buenos Aires, El Palacio de la Papa Frita se hizo famoso bajo el eslogan “Donde siempre son las 12 para comer”. Su identidad estaba intrínsecamente ligada al pulso teatral de la avenida Corrientes, siendo el refugio gastronómico tras las funciones de cine o teatro.

Su plato insignia, las papas fritas soufflé —infladas y crujientes—, se preparaban siguiendo una tradición de corte y fritura en tres temperaturas distintas. Además de su cocina, el lugar destacó por su historia:

Personalidades: Por sus mesas pasaron figuras como Arturo Frondizi, Arturo Illia, Ástor Piazzolla, Celia Cruz y Julio Iglesias .

Por sus mesas pasaron figuras como . Arquitectura única: En su inauguración se lo promocionaba como el único restaurante del mundo con “la cocina a la calle”, permitiendo que los transeúntes vieran a los cocineros trabajar a la vista del público.

De confirmarse el cierre definitivo, la Ciudad de Buenos Aires perdería no solo un comercio, sino un pedazo fundamental de su patrimonio cultural y gastronómico que acompañó a varias generaciones de porteños durante más de siete décadas.