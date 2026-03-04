miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consumo

Tras 74 años, habría cerrado un emblema de la gastronomía argentina

El mítico restaurante apareció tapiado, y sus empleados se enteraron al llegar a trabajar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La papa frita soufflé, la marca del restaurante

La papa frita soufflé, la marca del restaurante

Un emblema de la gastronomía argenitna, y parada obligada de la vida nocturna de Buenos Aires parece haber bajado sus persianas para siempre. El histórico restaurante El Palacio de la Papa Frita, ubicado en la avenida Corrientes al 1600, amaneció el martes 3 de marzo con su frente tapiado con chapas, generando sorpresa y consternación entre vecinos, clientes y sus propios trabajadores.

Lee además
la curtiembre de los galperin, otra empresa al borde del cierre
Números rojos

La curtiembre de los Galperín, otra empresa al borde del cierre
bajo la persiana el historico patio de comidas del vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el coctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
image

Un cierre inesperado para los trabajadores

La clausura del local se produjo durante la madrugada sin previo aviso. Los empleados del establecimiento se enteraron de la situación recién al llegar para iniciar su jornada laboral esa misma mañana, encontrándose con las puertas cerradas a pesar de haber trabajado con normalidad hasta el día anterior.

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de los dueños que confirme si el cierre es definitivo, aunque todos los indicios apuntan en esa dirección: los carteles con los precios fueron arrancados, sus redes sociales no registran actividad desde hace años y el frente permanece bloqueado. Curiosamente, en Google el restaurante todavía figura como “abierto”, aunque con la advertencia de “poca concurrencia”.

El impacto de la crisis y el fin de una era

El restaurante, fundado en 1952, venía sufriendo el impacto de la caída del consumo en los últimos años. Si bien seguía siendo un punto de referencia para turistas y habitués del centro, la clientela actual distaba mucho de sus épocas doradas.

Este proceso de achique no es nuevo: en 2019, la empresa había cerrado su sucursal de la calle Lavalle con la intención de mudarse a Suipacha y Corrientes, un proyecto que quedó trunco tras la llegada de la pandemia de Covid-19. Actualmente, circulan versiones sobre un posible interés de un grupo gastronómico del microcentro para hacerse cargo del espacio, pero por ahora son solo trascendidos.

Más de 70 años de historia y papas soufflé

Distinguido como "Restaurante Notable" de la Ciudad de Buenos Aires, El Palacio de la Papa Frita se hizo famoso bajo el eslogan “Donde siempre son las 12 para comer”. Su identidad estaba intrínsecamente ligada al pulso teatral de la avenida Corrientes, siendo el refugio gastronómico tras las funciones de cine o teatro.

Su plato insignia, las papas fritas soufflé —infladas y crujientes—, se preparaban siguiendo una tradición de corte y fritura en tres temperaturas distintas. Además de su cocina, el lugar destacó por su historia:

  • Personalidades: Por sus mesas pasaron figuras como Arturo Frondizi, Arturo Illia, Ástor Piazzolla, Celia Cruz y Julio Iglesias.
  • Arquitectura única: En su inauguración se lo promocionaba como el único restaurante del mundo con “la cocina a la calle”, permitiendo que los transeúntes vieran a los cocineros trabajar a la vista del público.

De confirmarse el cierre definitivo, la Ciudad de Buenos Aires perdería no solo un comercio, sino un pedazo fundamental de su patrimonio cultural y gastronómico que acompañó a varias generaciones de porteños durante más de siete décadas.

Seguí leyendo

El gobierno volvió a intervenir una importante obra social sindical

Argentina podría tener un shock de exportaciones por el conflicto en Medio Oriente

Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof: cómo quedaron en una encuesta

Una de las más grandes fabricantes de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Elogios para Andino en un sector del peronismo

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente del 2026 en San Juan

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Te Puede Interesar

El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Por Elizabeth Pérez
El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar