miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seis meses

El gobierno volvió a intervenir una importante obra social sindical

La intervención se apalanca en denuncias por presunta administración fraudulenta.

Por Agencia NA
image

El Gobierno intervino hoy la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), luego de la resolución de la Cámara Federal que había revocado la decisión de primera instancia de restituir la conducción al secretario general de la UATRE, José Voytenco.

Lee además
el gobierno nacional cerro una obra social tras detectar varias irregularidades graves
Por primera vez

El Gobierno nacional cerró una obra social tras detectar varias irregularidades graves
el gobierno nacional anuncio la creacion de la nueva obra social de las fuerzas de seguridad
Salud

El gobierno nacional anunció la creación de la nueva obra social de las Fuerzas de Seguridad

A través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 127/2026 se nombró al doctor César Augusto Lococo como administrador provisorio. El proceso durará 180 días.

La medida fue adoptada tras la resolución de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal del 19 de febrero último, cuando dejó sin efecto la decisión del juez federal Sebastián Casanello de devolver el control de la obra social a sus autoridades originales y ordenó el “inmediato restablecimiento” de la intervención.

La causa se originó a partir de denuncias que apuntan a una presunta administración fraudulenta y a posibles irregularidades en contrataciones y manejo de fondos de la entidad.

Temas
Seguí leyendo

Argentina podría tener un shock de exportaciones por el conflicto en Medio Oriente

Tras 74 años, habría cerrado un emblema de la gastronomía argentina

Milei, Bullrich, Cristina Kirchner y Kicillof: cómo quedaron en una encuesta

Una de las más grandes fabricantes de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Elogios para Andino en un sector del peronismo

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente del 2026 en San Juan

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Te Puede Interesar

El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

Por Elizabeth Pérez
El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Clima

Tormentas fuertes y ráfagas de hasta 90 km/h: renuevan el alerta amarilla para el este sanjuanino

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional
Arte

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar