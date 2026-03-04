El gobierno volvió a intervenir una importante obra social sindical

El Gobierno intervino hoy la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), luego de la resolución de la Cámara Federal que había revocado la decisión de primera instancia de restituir la conducción al secretario general de la UATRE, José Voytenco.

A través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 127/2026 se nombró al doctor César Augusto Lococo como administrador provisorio. El proceso durará 180 días.

La medida fue adoptada tras la resolución de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal del 19 de febrero último, cuando dejó sin efecto la decisión del juez federal Sebastián Casanello de devolver el control de la obra social a sus autoridades originales y ordenó el “inmediato restablecimiento” de la intervención.

La causa se originó a partir de denuncias que apuntan a una presunta administración fraudulenta y a posibles irregularidades en contrataciones y manejo de fondos de la entidad.