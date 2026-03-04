Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ha marcado un hito en la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico argentino al obtener su octava patente, la décima para la institución, con un invento que promete revolucionar la industria del petróleo y el gas. El desarrollo consiste en un método matemático automático diseñado para determinar con precisión absoluta la redondez de las partículas de arena utilizadas en el fracking, una técnica de fracturación hidráulica esencial para la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Este logro es el resultado de años de labor de un equipo de docentes investigadores del Instituto de Investigaciones Mineras (IIM), liderado por el Dr. Ing. Daniel Chuk e integrado por el Mg. Ing. Carlos Gustavo Rodríguez y la Lic. Adriana Luna.

El corazón de esta innovación, denominada técnicamente como "Método automático para la determinación de la medida de redondez de un objeto en dos dimensiones utilizando visión artificial y la Transformada de Fourier", reside en la aplicación de herramientas matemáticas avanzadas al análisis de imágenes. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) aprobó su otorgamiento el pasado 30 de enero de 2026, tras un exhaustivo proceso de auditoría internacional que confirmó que no existe una tecnología similar en el mundo. Al combinar la Transformada de Fourier con redes neuronales e inteligencia artificial, los investigadores lograron diseñar un sistema que elimina la subjetividad humana y ofrece determinaciones de gran exactitud a partir de muestras fotográficas de arena, algo fundamental para garantizar la eficiencia del material de sostén en las profundidades de la tierra.

En el proceso de fracking, la arena cumple una función física crítica: debe soportar la enorme presión de las rocas una vez fracturadas para permitir que los hidrocarburos fluyan libremente hacia la superficie. Para que este mecanismo funcione de manera óptima, la arena no solo debe ser de composición silícea, sino que sus partículas deben poseer una redondez y esfericidad superiores. Debido a que los yacimientos de arena suelen estar a grandes distancias de los pozos petroleros, la logística y el transporte representan costos elevadísimos que exigen contar con materiales de eficacia comprobada antes de su traslado. La solución aportada por la UNSJ responde directamente a esta demanda industrial, ofreciendo una alternativa científica a los métodos tradicionales que a menudo dependen de la observación visual y criterios variables.

La trayectoria de este proyecto se remonta al año 2017, cuando el equipo comenzó a publicar sus primeros resultados científicos, culminando en la presentación de la solicitud de patente en 2021 y el posterior desarrollo de un software especializado. Actualmente, el Instituto de Investigaciones Mineras ya traduce este conocimiento en un servicio concreto de análisis por visión artificial para empresas del sector, lo que representa un aporte tecnológico con un impacto económico potencial de gran escala para el país.

Según destaca el Dr. Chuk, este avance no solo es una respuesta a una necesidad técnica, sino un impulso para actualizar las normativas globales de la industria, reemplazando métodos obsoletos por un estándar automatizado y seguro que posiciona a la ciencia sanjuanina en el escenario internacional.