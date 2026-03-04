Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente en San Juan

Este miércoles, en horas de la tarde, comenzó formalmente la quinta sesión de la primera paritaria docente del año en San Juan . El encuentro se desarrolla con la participación de las máximas autoridades del área económica y educativa de la provincia, junto a los representantes de los principales sindicatos del sector.

La reunión es presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También forma parte el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, además de otros funcionarios ministeriales.

En representación de los gremios docentes asisten Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), acompañados por integrantes de sus respectivas conducciones.

La instancia de este miércoles se da luego de que, el viernes pasado, los sindicatos rechazaran la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo y confirmaran su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el 2 de marzo. Tras esa definición, el Gobierno dispuso un cuarto intermedio hasta hoy con el objetivo de retomar el diálogo.

En la última oferta, el Ejecutivo había planteado un incremento del 5% en el valor índice para marzo -calculado sobre diciembre de 2025- y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo, además de una cláusula de revisión en junio para evaluar el impacto de la inflación.

También propuso modificar el nomenclador docente con un aumento de cuatro puntos en el código A01 y cuatro puntos en el E60 desde marzo, ítem este último considerado de fuerte incidencia en el salario de bolsillo. A ello se sumó la ratificación del pago de $128.801,76 por equipamiento docente y una suba de la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.

Desde el Gobierno indicaron que, una vez finalizada la sesión de este miércoles, se informará oficialmente la resolución del encuentro.