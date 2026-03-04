miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Para este año la reutilización de materiales y el aprovechamiento de promociones bancarias lideraron las preferencias de los padres ante el comienzo de las clases.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La canasta escolar en San Juan.

La canasta escolar en San Juan.

Acaban de iniciarse las clases y las familias sanjuaninas debieron desplegar un abanico de ingeniosas maniobras para hacer frente al incremento en el costo de los materiales educativos. En este contexto, una encuesta realizada por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores mostró cómo el presupuesto hogareño se ajustó para garantizar que los alumnos regresaran a las aulas con los elementos necesarios. La realidad económica actual transformó la tradicional compra de útiles en una planificación estratégica que involucró desde el aprovechamiento de lo que quedó del año pasado hasta el uso intensivo de herramientas financieras digitales.

Lee además
Los útiles escolares en San Juan, con fuerte presencia Made in China.
Relevamiento

Canasta escolar en San Juan: lo importado presiona los precios a la baja pero sacrifica la calidad
Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios.
Para aprovechar

Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios: los detalles

Entre las opciones más elegidas por los sanjuaninos, la reutilización de útiles del año anterior se posicionó como la principal estrategia de ahorro con un 23.7% de las preferencias, lo que representa un total de 3.241 votos. Muy de cerca, la búsqueda de promociones en billeteras virtuales o bancos fue la táctica empleada por el 23.2% de los consultados, sumando 3.184 votos, lo que demuestra la importancia que han cobrado los descuentos y reintegros digitales para aliviar el impacto inmediato en el bolsillo familiar. Estas dos modalidades reflejan una tendencia marcada hacia el consumo consciente y el aprovechamiento máximo de los recursos ya disponibles en el hogar.

La organización y el trabajo colaborativo también jugaron un rol fundamental en la economía de los sanjuaninos durante estas semanas previas al inicio del ciclo lectivo. La compra mayorista o comunitaria con otros padres fue la alternativa elegida por el 18.3% de los participantes, alcanzando los 2.508 votos, mientras que un 17.9% de los encuestados, equivalente a 2.457 votos, se inclinó por la compra escalonada realizada meses antes del inicio de las clases. Ambas estrategias evidencian un esfuerzo por evitar las subas de precios de último momento y los picos inflacionarios que suelen caracterizar a la temporada escolar.

Finalmente, el cambio en los hábitos de consumo se completó con la elección de productos alternativos por sobre las primeras marcas del mercado. La compra de artículos importados, no de marca, fue la opción seleccionada por el 16.9% de los lectores, lo que se traduce en 2.312 votos en el sondeo. De esta manera, el nuevo año escolar en San Juan comienza con aulas donde el ingenio de los padres fue el gran protagonista, combinando el ahorro tradicional con nuevas formas de gestión del gasto para mitigar el encarecimiento de los materiales indispensables para el aprendizaje de los más chicos.

image
Temas
Seguí leyendo

ARA San Juan: arranca el juicio por la muerte de 44 marinos en la implosión de submarino en 2017, entre ellos tres sanjuaninos

Dos votos en contra y uno a favor: así votaron los senadores sanjuaninos, tras convertir en ley la Reforma Laboral

Atención sanjuaninos: se corre la décima edición de "Por amor a la vida"

Dos sanjuaninos ganaron más de $5.000.000 con el Quini 6

Tras confirmarse aumentos en los precios, cuánto cuestan la carne vacuna, el cerdo y el pollo en la Feria de Capital

Wall Street y las bolsas de Europa rebotan tras las palabras de Trump sobre el petróleo; Asia sufrió su peor jornada en años

ANSES dejó de brindar más de 211.000 asignaciones por hijo en el último año

Séptimo mes de caída real: la recaudación tributaria se hundió casi un 10% en febrero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras confirmarse aumentos en los precios, cuanto cuestan la carne vacuna, el cerdo y el pollo en la feria de capital
Con subas y bajas

Tras confirmarse aumentos en los precios, cuánto cuestan la carne vacuna, el cerdo y el pollo en la Feria de Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios
Golpe narco

Cayó en Chimbas una familia acusada de vender droga en dos barrios

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Te Puede Interesar

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Ángel Ezequiel Romero y Manuela Nahir Luna Ruiz.
Tal como anticipó Tiempo

Sobreseyeron a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Imagen de archivo.
En el Centro Cívico

Inició la quinta sesión de la primera paritaria docente en San Juan

Imagen ilustrativa.
Capital

El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal