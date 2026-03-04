Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar

Acaban de iniciarse las clases y las familias sanjuaninas debieron desplegar un abanico de ingeniosas maniobras para hacer frente al incremento en el costo de los materiales educativos. En este contexto, una encuesta realizada por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores mostró cómo el presupuesto hogareño se ajustó para garantizar que los alumnos regresaran a las aulas con los elementos necesarios. La realidad económica actual transformó la tradicional compra de útiles en una planificación estratégica que involucró desde el aprovechamiento de lo que quedó del año pasado hasta el uso intensivo de herramientas financieras digitales.

Entre las opciones más elegidas por los sanjuaninos, la reutilización de útiles del año anterior se posicionó como la principal estrategia de ahorro con un 23.7% de las preferencias, lo que representa un total de 3.241 votos. Muy de cerca, la búsqueda de promociones en billeteras virtuales o bancos fue la táctica empleada por el 23.2% de los consultados, sumando 3.184 votos, lo que demuestra la importancia que han cobrado los descuentos y reintegros digitales para aliviar el impacto inmediato en el bolsillo familiar. Estas dos modalidades reflejan una tendencia marcada hacia el consumo consciente y el aprovechamiento máximo de los recursos ya disponibles en el hogar.

La organización y el trabajo colaborativo también jugaron un rol fundamental en la economía de los sanjuaninos durante estas semanas previas al inicio del ciclo lectivo. La compra mayorista o comunitaria con otros padres fue la alternativa elegida por el 18.3% de los participantes, alcanzando los 2.508 votos, mientras que un 17.9% de los encuestados, equivalente a 2.457 votos, se inclinó por la compra escalonada realizada meses antes del inicio de las clases. Ambas estrategias evidencian un esfuerzo por evitar las subas de precios de último momento y los picos inflacionarios que suelen caracterizar a la temporada escolar.

Finalmente, el cambio en los hábitos de consumo se completó con la elección de productos alternativos por sobre las primeras marcas del mercado. La compra de artículos importados, no de marca, fue la opción seleccionada por el 16.9% de los lectores, lo que se traduce en 2.312 votos en el sondeo. De esta manera, el nuevo año escolar en San Juan comienza con aulas donde el ingenio de los padres fue el gran protagonista, combinando el ahorro tradicional con nuevas formas de gestión del gasto para mitigar el encarecimiento de los materiales indispensables para el aprendizaje de los más chicos.