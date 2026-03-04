miércoles 4 de marzo 2026

Con subas y bajas

Tras confirmarse aumentos en los precios, cuánto cuestan la carne vacuna, el cerdo y el pollo en la Feria de Capital

La Municipalidad de la Capital difundió este miércoles el nuevo listado de precios máximos en el mercado de abasto, con aumentos en varios cortes de carne vacuna y subas en el pollo, mientras algunos productos mostraron leves bajas respecto a la última semana de febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Municipalidad de la Capital difundió este miércoles 4 de marzo la actualización de los precios máximos en las carnicerías de la feria departamental, luego de las subas registradas en los últimos días. La comparación con la última semana de febrero muestra incrementos en varios cortes, tanto de carne vacuna como de cerdo y pollo.

En el caso de la carne vacuna, el asado pasó de $15.000 a $16.000 el kilo, mientras que la molida especial subió de $13.500 a $14.500. La lengua también registró un aumento significativo, de $10.000 a $12.000.

Otros cortes mostraron variaciones dispares: la costilla bajó de $16.000 a $14.800 y el matambre descendió levemente de $16.000 a $15.500. En tanto, la blanda se mantuvo en $19.500, el peceto en $22.000, el osobuco en $12.000 y el hígado en $6.000.

En el cerdo, la blanda se sostuvo en $9.000 y la milanesa en $8.500. Sin embargo, la molleja bajó de $25.000 a $23.000 y el chorizo descendió de $7.500 a $6.500. La costilla de cerdo se mantuvo en $7.000.

En cuanto al pollo, se confirmaron aumentos respecto a los valores informados previamente. El kilo de pollo entero pasó de $3.900 a $4.300, la pechuga subió de $7.800 a $8.300 y la pata muslo de $3.800 a $4.200. La milanesa de pollo también tuvo una leve variación, de $4.900 a $5.000.

Un dato que llamó la atención fue la baja en el precio del maple de huevos (cartón por 30), que pasó de $6.500 a $5.000.

La lista de precios

image
