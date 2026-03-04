Tras confirmarse aumentos en los precios, cuánto cuestan la carne vacuna, el cerdo y el pollo en la Feria de Capital

La Municipalidad de la Capital difundió este miércoles 4 de marzo la actualización de los precios máximos en las carnicerías de la feria departamental, luego de las subas registradas en los últimos días . La comparación con la última semana de febrero muestra incrementos en varios cortes, tanto de carne vacuna como de cerdo y pollo.

En el caso de la carne vacuna, el asado pasó de $15.000 a $16.000 el kilo, mientras que la molida especial subió de $13.500 a $14.500. La lengua también registró un aumento significativo, de $10.000 a $12.000.

Otros cortes mostraron variaciones dispares: la costilla bajó de $16.000 a $14.800 y el matambre descendió levemente de $16.000 a $15.500. En tanto, la blanda se mantuvo en $19.500, el peceto en $22.000, el osobuco en $12.000 y el hígado en $6.000.

En el cerdo, la blanda se sostuvo en $9.000 y la milanesa en $8.500. Sin embargo, la molleja bajó de $25.000 a $23.000 y el chorizo descendió de $7.500 a $6.500. La costilla de cerdo se mantuvo en $7.000.

En cuanto al pollo, se confirmaron aumentos respecto a los valores informados previamente. El kilo de pollo entero pasó de $3.900 a $4.300, la pechuga subió de $7.800 a $8.300 y la pata muslo de $3.800 a $4.200. La milanesa de pollo también tuvo una leve variación, de $4.900 a $5.000.

Un dato que llamó la atención fue la baja en el precio del maple de huevos (cartón por 30), que pasó de $6.500 a $5.000.

La lista de precios