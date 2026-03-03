martes 3 de marzo 2026

Impuestos

El mapa de las tasas en San Juan: qué departamentos cobran más y cuál es el más caro de todos

La comuna que lidera el ranking es Rawson que cobra una tasa de inspección, seguridad e higiene basada en un porcentaje cuya base imponible son los ingresos brutos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tasa

El Gobierno nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, lanzó la página «Enterate de lo que pagás en tasas» para consultar y denunciar tasas municipales excesivas o irregulares. En este sentido, figuran las tasas que cada municipio del país cobra por actividad, señalando aquellos que tienen los tributos más altos. En San Juan, la comuna que lidera el ranking es Rawson, debido a que no cobra un monto fijo de tasa de seguridad e higiene por actividad, sino que lo hace generalmente mediante un porcentaje.

La web, administrada por la Jefatura de Gabinete, divide el relevamiento en cinco categorías: tasa vial, industria, actividades primarias, hipermercados y entidades financieras. Las municipalidades de la provincia aparecen en todos los ítems, menos en la tasa vial.

En este sentido, en la categoría actividades primarias, Rawson lidera el ranking de tasas de inspección, seguridad e higiene debido a que cobra un mínimo del 0,50% y un máximo del 1,00%, teniendo como base imponible los ingresos brutos. Le siguen San Martín, con un monto fijo de $2.200, y Ullum, también con una tasa de $1.917. En industria, la mencionada tasa presenta importantes diferencias dependiendo de la jurisdicción. En el departamento de Rawson, el esquema se basa en una alícuota sobre los ingresos brutos establecida en el 1,00%. En contraste, otras localidades aplican un sistema de importes fijos con valores muy diversos: mientras que en Ullum se abona un monto fijo de $1.583,00 y en Pocito la cifra asciende a $5.500,00, en el departamento Capital (San Juan) el valor se fija en $6.000,00. Finalmente, San Martín registra el importe más elevado de esta comparativa, con un monto fijo de $22.000.

Para el rubro hipermercado, Rawson cobra un porcentaje que varía del 0,50% a un máximo del 1,00% en tasa de higiene y seguridad. Ullum cobra un monto fijo de $1.917,00; San Martín, de $2.200,00; Pocito, de $14.500,00 y, finalmente, Capital recauda un monto fijo de $400.000. Finalmente, en la categoría entidades financieras, Ullum y San Martín mantienen valores en escalas bajas con importes fijos de $1.917,00 y $2.200,00, respectivamente. En contraste, el departamento de Pocito registra un monto de $45.000,00, mientras que en Capital la cifra asciende a $360.000.

Por último, el caso de Rawson se distingue por un esquema dividido que contempla $210.000 por cada sucursal, además de un adicional de $60.000 por cada cajero operativo. La ausencia de los departamentos que no figuran en el listado se debe a que no hay información correspondiente sobre la jurisdicción en la web del Gobierno nacional.

