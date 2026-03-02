lunes 2 de marzo 2026

Escenario

Docentes de paro: el Gobierno de San Juan evita el descuento del día y mejorará la oferta salarial

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, analizó el inicio del ciclo lectivo marcado por la adhesión a paros nacionales. Diferenció la postura de las cúpulas gremiales del trabajo cotidiano de los maestros en las aulas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente.

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 

"Vamos a tratar de no llegar ahí. Vamos a tratar de no llegar. Porque mire, una cosa es la forma en que los sindicatos y los secretarios gremiales que están protegidos por la ley y a ellos no se les puede descontar o buscan presionar. Y otra cosa es el salario del docente que va todos los días a la escuela a trabajar". Con estas palabras, el secretario General de la Gobernación de San Juan, Emilio Achem, definió la postura oficial respecto a la posible quita salarial por el día no trabajado debido a las medidas de fuerza que se cumplen hoy, al inicio de clases, en todo el país. El funcionario también dijo que este miércoles darán una propuesta salarial mejorada a los gremios en la paritaria.

Sobre el descuento del día, el funcionario aseguró este lunes, en diálogo con Estación Claridad, que la intención del gobernador Marcelo Orrego es proteger el ingreso de los trabajadores, entendiendo que el descuento de una jornada representa un impacto significativo para la economía de las familias en un contexto de crisis económica profunda.

En su análisis sobre la situación actual, Achem subrayó que el gobierno provincial evita generalizar y "meter a todos en la misma bolsa", diferenciando claramente el posicionamiento ideológico y político de los secretarios gremiales de la realidad de los docentes que asisten a las escuelas.

image

Según el secretario, muchos sindicatos responden a presiones de centrales nacionales como la CGT o CTERA y utilizan el paro como un mecanismo de presión basado en viejas prácticas políticas.

Para el Gobierno resulta injusto que los estudiantes y el Estado sanjuanino queden "presos" de conflictos que exceden a la provincia, ya que la huelga se realiza en adhesión a reclamos nacionales mientras que a nivel local las paritarias están abiertas desde el inicio de la gestión.

Achem defendió el camino del diálogo como la herramienta que permitió logros que calificó de históricos para el sector, como el otorgamiento de 90 puntos al nomenclador en apenas dos años, frente a los siete puntos otorgados en la década anterior, y la regularización de todos los ítems salariales para que figuren "en blanco". Asimismo, recordó que San Juan logró sostener el equilibrio fiscal y la cadena de pagos utilizando exclusivamente la "billetera provincial", luego de que el gobierno nacional recortara transferencias fundamentales como los fondos para conectividad e incentivo docente.

De cara a la continuidad de las negociaciones, el funcionario ratificó que el próximo miércoles se presentará una nueva propuesta superadora en la mesa paritaria, como ha ocurrido en las cuatro sesiones anteriores. No obstante, advirtió que existen límites financieros claros marcados por una recaudación fiscal y una coparticipación nacional que muestran proyecciones a la baja. Por este motivo, el gobierno insiste en la inclusión de una cláusula de revisión para el mes de junio, buscando equilibrar la necesidad de recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación con la realidad de los recursos disponibles en la provincia.

Sobre mejorar la propuesta del miércoles en paritaria, donde participa junto a sus pares de Economía Roberto Gutiérrez y de Educación Silvia Fuentes, más los referentes de UDAP, UDA y AMET, expresó que: "Vamos a tratar, por supuesto, son llevamos cuatro sesiones. En las cuatro sesiones la oferta siempre ha sido mejorada y superadora y por eso no es que me extrañe, uno sabe por qué algunos sindicalistas dicen las cosas de alguna forma, ¿no? Como para confundir, pero bueno, no importa. Siempre las cuatro propuestas anteriores han sido superadoras y esta también lo va a hacer. Nosotros vamos a buscar siempre mejorar las condiciones eh laborales y las condiciones salariales, por supuesto, también pensando en el sector jubilado, y los que se están por jubilar porque a ellos también al final les llega, ¿no?".

