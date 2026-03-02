Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio

Daniel Olivares Yapur asumió en la presidencia de la Corte de Justicia y, luego de encabezar un acto formal en el Sirio Libanés, se refirió a la reforma de la Justicia Penal Juvenil , sancionada por el Congreso el último viernes, y su impacto en la provincia. Consultado por Tiempo de San Juan, dejó la puerta abierta para que su aplicación sea en conjunto con el Sistema Acusatorio , cuyo proyecto se encuentra bajo análisis del máximo tribunal.

Después de pronunciar su discurso ante las autoridades y el público presente, el ministro de la Corte reconoció que el órgano que ahora preside tiene bajo la lupa el proyecto que impulsa el cambio de paradigma en la Justicia de Menores, es decir, que los fiscales lideren las investigaciones penales en lugar de los jueces. Sin embargo, aclaró que no se sabe cuándo podría convertirse en una realidad.

Al mismo tiempo, admitió que antes sería necesario conocer a fondo las normas dictadas recientemente por el Senado, ya que en consecuencia -de poner en marcha ambas modificaciones- habría que adaptar el proyecto a las nuevas legislaciones.

"El proyecto (de aplicación del Acusatorio) está en estudio en este momento, sabemos que ya ha trabajado una comisión. Pero, yo no puedo anticipar cuánto va a durar el estudio que va a hacer la Corte. Está en la agenda y lo vamos a tratar, porque lo estamos estudiando desde el año pasado", aseguró.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 2.13.09 PM

Con 180 días hábiles para concretar la reforma, que establece la baja de imputabilidad a los 14 años, período dispuesto para que cada provincia adhiera a la ley una vez que entre en vigencia, Olivares Yapur no confirmó, pero tampoco descartó la posibilidad de que durante ese tiempo avance el proyecto, de manera que los cambios se produzcan en forma simultánea.

"¿Si el proyecto se puede resolver en ese mismo tiempo? No sé, tenemos que hablar con el con el Poder Ejecutivo y ver cómo se va a hacer esa instrumentación", aclaró y agregó sobre la implementación de la reforma y el lapso dispuesto: "Eso es un problema que tienen todas las provincias en este momento. Lo único bueno es que tenemos muy buen diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo para lograr soluciones al respecto", aclaró.

Puntualmente, sobre el Acusatorio en los Juzgados Penales de la Niñez y Adolescencia, que todavía se rigen bajo el Sistema Inquisitivo, remarcó: "Sin duda alguna, es un sistema que está pendiente de su aplicación en el ámbito penal juvenil, pero bueno, quedó pendiente justamente porque para eso hace falta ampliar la infraestructura y eso lo tenemos que consensuar con los otros poderes del Estado".

Es que, además de los cargos que "probablemente" deban crearse, Olivares Yapur advirtió que contar con la infraestructura es fundamental y ello no depende sólo del Poder Judicial.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 2.13.16 PM

La transformación en los procedimientos de la Justicia de Menores en San Juan haría que los jueces que instruyen las causas se conviertan en magistrados que garanticen el proceso y que los fiscales del Ministerio Público adopten el rol de conductores de las instrucciones, tal como sucede con la justicia que alcanza a los mayores de edad. Para ello habría que nombrar más fiscales y jueces.

Este 2 de marzo, asumió en la presidencia de la máxima autoridad judicial en una ceremonia que contó con múltiples autoridades, como el vicegobernador, Fabián Martín; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Guido Romero; el Fiscal de Estado, Sebastián Dávila; la intendenta de Capital, Susana Laciar, entre otras.

Adriana García Nieto fue quien le entregó el mando y realizó un balance de lo más destacado de su gestión, mientras que el representante del Ejecutivo que dio el presente, ante la ausencia del gobernador Marcelo Orrego que no pudo asistir por problemas de agenda, destacó la importancia de la justicia sanjuanina y sus actores se adapten a las nuevas realidades. "En los últimos años ha habido un cambio de paradigma. Sin duda la vida es muy dinámica, es muy rápida (...) Antes los grandes cambios eran lentos lentamente, hoy los cambios se suceden día a día y la justicia no se puede quedar atrás", sostuvo.