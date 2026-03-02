Murieron 48 presos en cárceles del Servicio Penitenciario durante 2025

Cuarenta y ocho presos murieron en penales del Servicio Penitenciario Federal durante 2025, de acuerdo a un informe elaborado por la Procuración de Violencia Institucional (PROCUVIN).

La estadística, extraída del reporte anual “Muertes en cárceles federales”, representa un aumento del 20% respecto de 2024, año en el que se registraron 40 decesos, una cifra que podría explicarse por la suba de la demografía carcelaria aunque también se considerarían las condiciones de encierro.

El Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza ocupa el primer lugar4 de la lista con 15 fallecimientos, seguido por Marcos Paz con 5, al tiempo que los establecimientos situados en el AMBA poseen un 67% de los casos (32), un número mayor a la distribución de la población para esta región (54%) y del 46% para el resto de las provincias.

A su vez, 43 hombres, 4 mujeres y una persona trans murieron en los penales, luego de que durante dos años consecutivos no se detectaron defunciones correspondientes a estos dos últimos géneros, en tanto que 22 de los reos (45,8%) eran menores de 40 años, el promedio de edad fue de 46 y hubo dos fallecimientos de reclusos extranjeros.

Al menos 13 detenidos fallecieron en el primer año de alojamiento y otros 15 luego de un extenso período de institucionalización que supera los 6 años.

Tipos de muertes