Buenos Aires

Una presa influencer se festejó su cumpleaños de rosa adentro de la cárcel y levantó polémica

Paola “Malala” Galeano, condenada por un homicidio en ocasión de robo, celebró su cumpleaños con globos, luces y música en el Penal Nº40 de Lomas de Zamora. El festejo, que compartió en redes sociales, reavivó el debate sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires.

Por Redacción Tiempo de San Juan
presas

Paola “Malala” Galeano volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no por su causa judicial sino por un video que publicó desde la cárcel. La mujer, que cumple condena en el Penal Nº40 de Lomas de Zamora, celebró su cumpleaños con una fiesta temática rosa en el pabellón y el registro se volvió viral en cuestión de horas.

Arcos de globos, cortinas de cotillón, luces led, parlantes con música y una torta decorada con una corona formaron parte del festejo. En la publicación, la interna escribió: “¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos. #BarrioPrivado”. La frase generó tanto adhesiones como fuertes cuestionamientos.

Galeano acumula cerca de 300 mil seguidores en redes sociales, donde comparte escenas de su vida cotidiana tras las rejas. Sus contenidos incluyen transmisiones en vivo, videos en TikTok y colaboraciones comerciales. En las imágenes que suele difundir se observan sectores del penal con paredes y rejas pintadas de rosa, una estética que ella misma convirtió en marca personal.

image

Su nombre tomó notoriedad pública por un hecho ocurrido en 2013. Según se ventiló en el juicio, Galeano y otros tres hombres participaron del asesinato de Carlos Alberto Gauna durante un intento de robo de su camioneta. En 2014, aceptó un juicio abreviado ante el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza y fue condenada como partícipe necesaria de homicidio en ocasión de robo, al comprobarse que aportó información clave sobre la víctima y su paradero.

Dos años después, su defensa presentó un recurso ante la Suprema Corte bonaerense, pero fue rechazado. Actualmente, la mujer se encuentra a menos de un año de recuperar la libertad: de acuerdo a lo trascendido, su salida estaría prevista para el 31 de agosto.

ssstik.io_1772145488587

El festejo reavivó la polémica en redes sociales. Mientras algunos usuarios la alentaron con mensajes como “Ya falta poco para la calle” o “Pronta libertad”, otros cuestionaron duramente la celebración. “Al que mataron no cumple más años”, escribió un internauta, en alusión a la familia de la víctima. También hubo críticas dirigidas a la gestión penitenciaria bonaerense, con reproches sobre las condiciones dentro de las cárceles provinciales.

Más allá del colorido cumpleaños, el caso volvió a poner sobre la mesa una discusión sensible: los límites entre la reinserción social, el uso de redes desde prisión y el respeto por las víctimas. Agos, si querés podemos trabajar un enfoque más editorial o sumar una mirada legal para profundizar el debate.

