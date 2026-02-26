El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Este miércoles 25 de febrero se llevó a cabo en Tribunales la audiencia en la que se dieron a conocer los términos del juicio abreviado, en el cual Esther del Valle Villalobos Rodríguez aceptó ser condenada a 3 años de prisión condicional por el delito de homicidio en estado de emoción violenta en perjuicio de su expareja, Jorge Francisco Cortez . El suceso ocurrió en diciembre de 2020, en Ullum.

Cabe destacar que esta carátula es porque durante la investigación realizada por la jueza de instrucción, se confirmó que Villalobos había sido víctima de violencia de género por parte de Cortez, y que en el asesinato ella actuó defendiéndose del ataque de su entonces compañero.

La resolución del juez de Cámara, Juan Bautista Bueno, pasó a un cuarto intermedio para el próximo 4 de marzo, cuando dará a conocer si hace lugar o no al acuerdo que fue firmado por la acusada, la defensora María Filomena Noriega y el fiscal Daniel Galvani.

Pero en medio de la audiencia pasó algo muy grave. Cuando la mujer estaba declarando ante el magistrado, fue interrumpida por el abogado Rodolfo Oliver, representante de la familia de Cortez, quien le manifestó: “No se preocupe, él no va a sufrir nunca más”.

Esta interrupción, que no es común, provocó la reacción del doctor Juan Bautista Bueno, quien lo frenó con la mano y le manifestó que la palabra era de Villalobos.

Cabe destacar que la postura de la querella es que la víctima era Cortez, apuntando a Villalobos como una mujer violenta y que lo “separó de su familia”. También puso en duda el testimonio de la imputada durante la investigación, que estaba en manos de la jueza Mónica Lucero (al frente de un Juzgado de Instrucción en el 2020).

“La imputada en un principio se abstuvo de declarar, después tuvo una segunda instancia y una tercera ampliación de indagatoria donde manifestó estos supuestos acontecimientos que para nosotros (parte querellante) son ficticios”, expresó Oliver. También agregó que en la primera exposición de Villalobos, ella dijo que no sufría de violencia por parte de Cortez.

Todo está en manos del juez para hacer lugar al juicio abreviado. La definición del tribunal será el próximo 4 de marzo.