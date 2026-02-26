jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Se trata del caso que tiene como imputada a Esther del Valle Villalobos Rodríguez y como víctima, a su expareja, Jorge Francisco Cortez. Ella admitió el hecho, pero dijo que fue para defenderse. En medio de su declaración ocurrió un grave cruce de palabras con el abogado querellante, quien representa a la familia del fallecido. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración.

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración.

Lee además
Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.
Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson
ataco a su vecino con una tijera de podar en medio de una discusion vecinal en el barrio güemes
Rawson

Atacó a su vecino con una tijera de podar en medio de una discusión vecinal en el barrio Güemes

Cabe destacar que esta carátula es porque durante la investigación realizada por la jueza de instrucción, se confirmó que Villalobos había sido víctima de violencia de género por parte de Cortez, y que en el asesinato ella actuó defendiéndose del ataque de su entonces compañero.

La resolución del juez de Cámara, Juan Bautista Bueno, pasó a un cuarto intermedio para el próximo 4 de marzo, cuando dará a conocer si hace lugar o no al acuerdo que fue firmado por la acusada, la defensora María Filomena Noriega y el fiscal Daniel Galvani.

Pero en medio de la audiencia pasó algo muy grave. Cuando la mujer estaba declarando ante el magistrado, fue interrumpida por el abogado Rodolfo Oliver, representante de la familia de Cortez, quien le manifestó: “No se preocupe, él no va a sufrir nunca más”.

Embed - Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Esta interrupción, que no es común, provocó la reacción del doctor Juan Bautista Bueno, quien lo frenó con la mano y le manifestó que la palabra era de Villalobos.

Cabe destacar que la postura de la querella es que la víctima era Cortez, apuntando a Villalobos como una mujer violenta y que lo “separó de su familia”. También puso en duda el testimonio de la imputada durante la investigación, que estaba en manos de la jueza Mónica Lucero (al frente de un Juzgado de Instrucción en el 2020).

“La imputada en un principio se abstuvo de declarar, después tuvo una segunda instancia y una tercera ampliación de indagatoria donde manifestó estos supuestos acontecimientos que para nosotros (parte querellante) son ficticios”, expresó Oliver. También agregó que en la primera exposición de Villalobos, ella dijo que no sufría de violencia por parte de Cortez.

Todo está en manos del juez para hacer lugar al juicio abreviado. La definición del tribunal será el próximo 4 de marzo.

violencia de genero 2026
Temas
Seguí leyendo

Horror: un hombre se suicidó luego de asesinar a su mujer y su hijo

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Estafa millonaria con lotes en San Juan: tras confirmar que seguirá preso, allanaron un estudio que estaría vinculado a la expareja de Robles Bonade

Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

Secuestraron hojas de coca en un colectivo en La Rioja y debía pasar por San Juan

Investigan la misteriosa aparición de un televisor abandonado en una casa de Rawson

Allanan una casa de San Martín y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego

Allanaron un domicilio para rescatar 14 aves y se llevaron una sorpresa: tenían 26 plantas de marihuana en el fondo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
misterio por el despliegue de gendarmeria en un distinguido edificio de avenida libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada
Historia

Dejó a Ramiro Marra al borde del altar, se casó a los pocos meses y ya está embarazada

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo
Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

541 personas aprobaron el concurso del Poder Judicial.
Justicia

¿Se vuelve a prorrogar el concurso del Poder Judicial? Las razones que inclinan la balanza por el sí

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador
En Capital

Misterio por el despliegue de Gendarmería en un distinguido edificio de Avenida Libertador

Te Puede Interesar

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea. 
Declaraciones

Perea, tras la media sanción de la Ley de Glaciares: "Es una satisfacción que se le devuelva a las provincias las facultades de evaluar su ambiente periglaciar"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan
Clima

Viernes de verano: calor y cielo parcialmente nublado en San Juan

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena
Megacausa III

Un represor sanjuanino condenado podría conseguir una rebaja de su pena

Esther del Valle Villalobos cuando prestaba su declaración. video
Cuarto intermedio

El angustiante llanto de la acusada del crimen de Ullum y el improperio del abogado de la víctima contra ella: "No se preocupe, él no va a sufrir más".

Gustavo Fernández.
Declaraciones

Fernández : "Si hay algo en que tienen que estar tranquilos los sanjuaninos, es que el primer protector de los glaciares es el gobernador Orrego"