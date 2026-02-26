jueves 26 de febrero 2026

Gendarmería

Secuestraron hojas de coca en un colectivo en La Rioja y debía pasar por San Juan

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del paraje Talamuyuna. El ómnibus provenía de Salta y tenía como destino Mendoza. En la cabina hallaron 10 paquetes con 2,5 kilos de hojas de coca, que fueron secuestrados por orden judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo de Gendarmería Nacional en La Rioja terminó con el secuestro de hojas de coca que eran transportadas en un colectivo de larga distancia que se dirigía hacia Mendoza y que, según el recorrido previsto, debía pasar por San Juan.

De acuerdo a lo informado por Gendarmería Nacional Argentina, el procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 58 “La Rioja” sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del paraje Talamuyuna.

En ese punto, los uniformados detuvieron la marcha de un ómnibus procedente de Salta con destino final en Mendoza. Durante la inspección, detectaron en el sector de la cabina varias bolsas de consorcio que contenían 10 paquetes de hojas de coca en estado natural, con un peso total de 2 kilos 500 gramos.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal de La Rioja, que dispuso el secuestro de la mercadería y las actuaciones de rigor. La investigación continuará para establecer responsabilidades y el destino final de la sustancia incautada.

