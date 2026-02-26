jueves 26 de febrero 2026

¿Qué pasó?

Investigan la misteriosa aparición de un televisor abandonado en una casa de Rawson

El televisor fue dejado durante la madrugada del jueves en una casa de calle Carta de Mayo por un hombre que luego se retiró sin dar explicaciones. La Policía lo secuestró y lo trasladó a la Comisaría 6°, donde quedó bajo acta de hallazgo hasta determinar su procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un extraño episodio ocurrido a primera hora de este miércoles movilizó a efectivos policiales en una casa ubicada en calle Carta de Mayo, en Rawson. Un hombre dejó un televisor envuelto en una frazada y se retiró sin dar explicaciones. El artefacto fue entregado voluntariamente por el morador del domicilio y quedó secuestrado en sede policial para determinar si fue robado.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 8:00 se recibió un requerimiento que alertaba sobre la presencia de un televisor de dudosa procedencia en el interior de una casa. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a Leonel Oscar Verón, de 29 años, quien manifestó que su cuñado, Santiago Juárez, había ingresado cerca de las 6:00 de la madrugada y dejó en la vivienda un televisor marca Philco, color negro, de 39 pulgadas, envuelto en una frazada azul.

image

De acuerdo con el relato de Verón, Juárez se retiró poco después sin brindar precisiones sobre el origen del aparato. Siempre según las fuentes, el hombre señalado sería conocido en el ambiente delictivo y no residiría en ese domicilio, por lo que se realizaron recorridas por la zona para intentar ubicarlo, aunque con resultado negativo.

Ante la situación, Verón hizo entrega voluntaria del televisor a los uniformados. Tras la consulta con la base del Sistema Acusatorio, desde Fiscalía indicaron que no correspondía la intervención inmediata y dispusieron que se labre un acta de hallazgo para establecer la procedencia del artefacto. Asimismo, señalaron que, en caso de que algún damnificado radique denuncia por un hecho similar, se deberán solicitar nuevas directivas a la dependencia jurisdiccional.

Finalmente, el televisor fue trasladado a la Comisaría 6°, donde quedó secuestrado preventivamente hasta que se determine si existe una denuncia vinculada al equipo.

