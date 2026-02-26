Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural

La Unidad Rural 4 llevó adelante un operativo en la localidad de San Carlos que incluyó la ejecución de dos medidas judiciales otorgadas por el Juzgado de Paz de Sarmiento. Como resultado, los efectivos lograron rescatar 14 aves autóctonas de la provincia que se encontraban en cautiverio.

Sarmiento Allanaron un domicilio para rescatar 14 aves y se llevaron una sorpresa: tenían 26 plantas de marihuana en el fondo

Allanan una casa de San Martín y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego

Entre las especies recuperadas había ejemplares de venteveo, boquense, diuca, cardenal copete rojo, tordo negro y chamichina. En el procedimiento también se secuestraron 30 jaulas de distintos tamaños, utilizadas para mantener a las aves encerradas.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 10.41.28 AM

Durante la inspección en uno de los domicilios, los uniformados descubrieron además un invernadero casero donde se cultivaban 26 plantas de cannabis, algunas de ellas de hasta 3,20 metros de altura. En el lugar había elementos destinados al secado y estiramiento del producto.

Por el hecho fueron detenidos un joven de apellido Vázquez, de 23 años, y una mujer de apellido Illanes, de 40, quienes quedaron vinculados a un expediente contravencional por presunta infracción a la Ley 941-R y a la Ley 606-L.

En paralelo, personal de las Unidades Rurales 1, 3 y 4 desplegaron controles en las rutas nacionales Ruta Nacional 40 (tramo norte), Ruta Nacional 20 y Ruta Nacional 141, donde labraron actas por animales sueltos en la vía pública, en aplicación del artículo 70 de la Ley 941-R.