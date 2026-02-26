Quisieron vender una moto robada por un perfil trucho de Facebook, la jugada no les salió y quedaron presos

Una maniobra para vender una moto robada a través de un perfil falso de Facebook terminó con dos sospechosos detenidos y el rodado nuevamente en manos de su propietario. El procedimiento fue llevado adelante por la Brigada de Investigaciones Sur y la causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Sarmiento Allanaron un domicilio para rescatar 14 aves y se llevaron una sorpresa: tenían 26 plantas de marihuana en el fondo

Allanan una casa de San Martín y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego

La investigación se inició a partir del hallazgo de una publicación en redes sociales donde se ofrecía a la venta una moto que había sido denunciada como sustraída en diciembre de 2025 en Media Agua, Sarmiento. Se trataba de una Honda C90 que había sido robada meses atrás.

Los pesquisas de la Brigada Sur comenzaron con tareas de inteligencia digital que permitieron establecer que el perfil utilizado para la venta era apócrifo. A partir de ese dato, identificaron al presunto responsable de la cuenta y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Con la autorización de la Justicia, se realizaron allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en los departamentos Capital y Rawson. Durante los operativos, los efectivos secuestraron la motocicleta y detuvieron a los sospechosos vinculados a la maniobra.

Posteriormente, el rodado fue reconocido por su dueño y restituido, mientras que los acusados quedaron a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.