Entraron por el fondo de una casa, robaron dos bicicletas y cayeron tras una persecución

Dos hombres fueron aprehendidos en el departamento de Chimbas acusados de hurto agravado por escalamiento y por la participación de un menor de edad, tras un procedimiento que permitió recuperar dos bicicletas sustraídas de una vivienda.
Los sospechosos fueron detectados por la Policía cuando circulaban en actitud sospechosa. Al intentar escapar arrojaron las bicicletas, pero fueron interceptados en el barrio Aranales.
El hecho se inició cuando efectivos policiales recibieron un alerta sobre la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa que circulaban en bicicletas. Con los datos aportados, los uniformados realizaron recorridas y lograron ubicarlos en el barrio Aranales.
Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron las bicicletas e intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron interceptados a pocos metros y reducidos en la zona. Los detenidos fueron identificados como Sánchez, de 26 años, y Hernández Astudillo, de 17.
Tras las primeras averiguaciones, se estableció que las bicicletas —una marca Jamis y otra Cannondale— habían sido robadas del fondo de un domicilio ubicado en el barrio Porres. Según fuentes policiales, los acusados habrían ingresado al patio de la vivienda mediante escalamiento.
Intervino el ayudante fiscal Alejandro Solera, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para el mayor de edad.
En tanto, el menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), por disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que continuará con las actuaciones correspondientes.