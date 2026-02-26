jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chimbas

Entraron por el fondo de una casa, robaron dos bicicletas y cayeron tras una persecución

Los sospechosos fueron detectados por la Policía cuando circulaban en actitud sospechosa. Al intentar escapar arrojaron las bicicletas, pero fueron interceptados en el barrio Aranales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos hombres fueron aprehendidos en el departamento de Chimbas acusados de hurto agravado por escalamiento y por la participación de un menor de edad, tras un procedimiento que permitió recuperar dos bicicletas sustraídas de una vivienda.

Lee además
allanan una casa de san martin y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego

Allanan una casa de San Martín y terminan deteniendo a un hombre y secuestran dos armas de fuego
allanaron un domicilio para rescatar 14 aves y se llevaron una sorpresa: tenian 26 plantas de marihuana en el fondo
Sarmiento

Allanaron un domicilio para rescatar 14 aves y se llevaron una sorpresa: tenían 26 plantas de marihuana en el fondo

El hecho se inició cuando efectivos policiales recibieron un alerta sobre la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa que circulaban en bicicletas. Con los datos aportados, los uniformados realizaron recorridas y lograron ubicarlos en el barrio Aranales.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron las bicicletas e intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron interceptados a pocos metros y reducidos en la zona. Los detenidos fueron identificados como Sánchez, de 26 años, y Hernández Astudillo, de 17.

Tras las primeras averiguaciones, se estableció que las bicicletas —una marca Jamis y otra Cannondale— habían sido robadas del fondo de un domicilio ubicado en el barrio Porres. Según fuentes policiales, los acusados habrían ingresado al patio de la vivienda mediante escalamiento.

Intervino el ayudante fiscal Alejandro Solera, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para el mayor de edad.

En tanto, el menor fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), por disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Tiene 79 años, la atropellaron cuando intentaba cruzar la calle y ahora lucha por su vida

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural

Quisieron vender una moto robada por un perfil trucho de Facebook, la jugada no les salió y quedaron presos

Un diseñador industrial sanjuanino fue condenado por tener material sexual de menores, pero no irá preso

Fue por un degradé y terminó con una causa penal: indignante robo en una peluquería de Chimbas

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Condenaron a un hombre que entró a una casa y obligó a una menor a transferirle $220.000

Vuelco de una camioneta en San Luis: una pareja sanjuanina terminó hospitalizada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

Te Puede Interesar

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los constantes aumentos de la carne, los jubilados sanjuaninos contaron cómo se las ingenian para seguir consumiendo proteínas. video
Videonota

Entre menudos y cortes para olla, los jubilados de San Juan y su odisea para comer carne

El Skate Park Provincial se ubica en Pocito, en el mismo predio del Estadio del Bicentenario y del Velódromo Vicente Chancay.
En Pocito

El Gobierno de San Juan busca empresa para dar servicios integrales en el Skatepark Provincial

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio
Definiciones

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural
En San Carlos

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural