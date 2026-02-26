Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

Con una disputa –en el eje del debate- por la pena de uno de los imputados por el crimen de Diego Andreoni en marzo de 2025, confirmaron la fecha para el inicio del juicio contra Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez , sindicados como el autor del disparo y su presunto cómplice, respectivamente durante un partido de fútbol en Rivadavia. La Oficina Judicial fijo el 16 de marzo para el inicio del debate.

Definición Crimen de Diego Andreoni: elevan la causa a juicio con una disputa por la pena de un imputado

Fuentes del caso informaron que el tribunal colegiado que definirá está compuesto por Adarvez Mario Guillermo , Figuerola Rodolfo Javier y Moya Mabel Irene .

Las posiciones de las partes ya anticipan uno de los ejes de controversia que tendrá el juicio: la responsabilidad penal de Gómez. El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Iván Grassi, formalizó su pretensión punitiva y solicitó 15 años de prisión para Castro y 4 años para Gómez, bajo la figura de cómplice.

image La jueza Flavia Allende elevó la causa a juicio.

En contraste, la querella, encabezada por Agustín Idemi y Federico González Viola, ratificó su postura de que Gómez debe responder como partícipe necesario, por lo que pidió 15 años de prisión para ambos imputados. Los representantes de la familia de la víctima manifestaron su desacuerdo con la calificación sostenida por la fiscalía, al considerar que Gómez habría tenido un rol determinante en el hecho.

Según la hipótesis de la querella, existen testimonios que indican que Gómez habría sido quien aportó el arma utilizada en el ataque. “Hay testigos que dan a entender que Gómez le pasa el arma a Castro. Son aspectos que deberán esclarecerse en el juicio, donde podremos interrogar en profundidad”, indicó Idemi.

Desde la defensa, ejercida por María Filomena Noriega y César Adolfo Oro, sostuvieron la inocencia de sus representados y ofrecieron sus propias pruebas. Asimismo, solicitaron una morigeración de la medida de coerción, planteo que fue rechazado por la magistrada.

El caso investiga el ataque ocurrido en marzo de 2025 en Rivadavia, donde Diego Andreoni resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego y falleció días después como consecuencia de las lesiones.

El hecho

El episodio ocurrió el 15 de marzo de 2025, tras un partido disputado en el complejo Coral, ubicado sobre el callejón Conflicto Argentino, en Rivadavia. En medio de una pelea entre simpatizantes, Castro y Gómez habrían efectuado disparos. Uno de los proyectiles impactó en Diego Andreoni, quien sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, ambos imputados se dieron a la fuga y se entregaron días después, luego de una serie de allanamientos. Andreoni permaneció internado en estado crítico, fue sometido a múltiples intervenciones médicas y finalmente falleció como consecuencia de las lesiones.