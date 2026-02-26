jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Definiciones

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

Con una disputa –en el eje del debate- por la pena de uno de los imputados por el homicidio sucedido en marzo de 2025 en una cancha de futbol en Rivadavia, se conoció el día para el inicio del debate contra Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, sindicados como el autor del disparo y su presunto cómplice.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diego andino andreoni futbol marquesado rivadavia baleado.jpg

Con una disputa –en el eje del debate- por la pena de uno de los imputados por el crimen de Diego Andreoni en marzo de 2025, confirmaron la fecha para el inicio del juicio contra Julio Abdías Castro Agüero y Franco Vicente Gómez, sindicados como el autor del disparo y su presunto cómplice, respectivamente durante un partido de fútbol en Rivadavia. La Oficina Judicial fijo el 16 de marzo para el inicio del debate.

Lee además
crimen de diego andreoni: elevan la causa a juicio con una disputa por la pena de un imputado
Definición

Crimen de Diego Andreoni: elevan la causa a juicio con una disputa por la pena de un imputado
image

Fuentes del caso informaron que el tribunal colegiado que definirá está compuesto por Adarvez Mario Guillermo, Figuerola Rodolfo Javier y Moya Mabel Irene.

Las posiciones de las partes ya anticipan uno de los ejes de controversia que tendrá el juicio: la responsabilidad penal de Gómez. El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Iván Grassi, formalizó su pretensión punitiva y solicitó 15 años de prisión para Castro y 4 años para Gómez, bajo la figura de cómplice.

image
La jueza Flavia Allende elevó la causa a juicio.

La jueza Flavia Allende elevó la causa a juicio.

En contraste, la querella, encabezada por Agustín Idemi y Federico González Viola, ratificó su postura de que Gómez debe responder como partícipe necesario, por lo que pidió 15 años de prisión para ambos imputados. Los representantes de la familia de la víctima manifestaron su desacuerdo con la calificación sostenida por la fiscalía, al considerar que Gómez habría tenido un rol determinante en el hecho.

image

Según la hipótesis de la querella, existen testimonios que indican que Gómez habría sido quien aportó el arma utilizada en el ataque. “Hay testigos que dan a entender que Gómez le pasa el arma a Castro. Son aspectos que deberán esclarecerse en el juicio, donde podremos interrogar en profundidad”, indicó Idemi.

Desde la defensa, ejercida por María Filomena Noriega y César Adolfo Oro, sostuvieron la inocencia de sus representados y ofrecieron sus propias pruebas. Asimismo, solicitaron una morigeración de la medida de coerción, planteo que fue rechazado por la magistrada.

El caso investiga el ataque ocurrido en marzo de 2025 en Rivadavia, donde Diego Andreoni resultó gravemente herido por un disparo de arma de fuego y falleció días después como consecuencia de las lesiones.

image

El hecho

El episodio ocurrió el 15 de marzo de 2025, tras un partido disputado en el complejo Coral, ubicado sobre el callejón Conflicto Argentino, en Rivadavia. En medio de una pelea entre simpatizantes, Castro y Gómez habrían efectuado disparos. Uno de los proyectiles impactó en Diego Andreoni, quien sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, ambos imputados se dieron a la fuga y se entregaron días después, luego de una serie de allanamientos. Andreoni permaneció internado en estado crítico, fue sometido a múltiples intervenciones médicas y finalmente falleció como consecuencia de las lesiones.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

Te Puede Interesar

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras los constantes aumentos de la carne, los jubilados sanjuaninos contaron cómo se las ingenian para seguir consumiendo proteínas. video
Videonota

Entre menudos y cortes para olla, los jubilados de San Juan y su odisea para comer carne

El Skate Park Provincial se ubica en Pocito, en el mismo predio del Estadio del Bicentenario y del Velódromo Vicente Chancay.
En Pocito

El Gobierno de San Juan busca empresa para dar servicios integrales en el Skatepark Provincial

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio
Definiciones

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural
En San Carlos

Rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con cannabis en un operativo rural