El Gobierno de San Juan busca empresa para dar servicios integrales en el Skatepark Provincial

Con la idea de consolidar a la provincia como un referente de los deportes de acción, el Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acaba de abrir un proceso para potenciar las actividades en el Skatepark Provincial ubicado en Pocito , con una inversión que asciende a $ 194.156.963,16 . Este recinto, clave en la estructura de la Ciudad Parque de los Deportes (junto al Estadio y el Velódromo), se prepara para fortalecer su funcionamiento diario y dar un entorno más completo tanto para los alumnos de su escuela de formación como para los usuarios recreativos que asisten masivamente cada semana.

En este contexto, se acaba de abrir oficialmente la Licitación Pública para la contratación de servicios integrales para el complejo pocitano por un periodo de 12 meses desde su adjudicación. La apertura de las ofertas económicas está programada para el próximo 6 de marzo a las 9 horas, momento en que se conocerá qué empresas compiten y sus propuestas para gestionar el mantenimiento y la operatividad del predio.

Lo que se busca con esta iniciativa es elevar el estándar de calidad del Skatepark para que disciplinas como el Skateboarding, el BMX, el Roller Freestyle y el Quad Roller sigan creciendo en un ambiente óptimo.

El pliego técnico detalla la necesidad de contar con servicios de vigilancia con permanencia diaria de 09:00 a 23:30 horas, incluyendo el control de ingreso mediante el escaneo de credenciales para garantizar la seguridad de los asistentes. También se prevé el alquiler de módulos sanitarios químicos, que incluyen unidades adaptadas para personas con discapacidad, y la instalación de un módulo habitacional con aire acondicionado que funcionará como oficina y depósito.

image

La potenciación del lugar también pone el foco en la protección de los deportistas, exigiendo la contratación de seguros de accidentes personales con coberturas de hasta $ 8.000.000 para una matrícula estimada de 200 atletas, además de un seguro de responsabilidad civil por $ 420.000.000. Estas medidas de seguridad y previsión son fundamentales para el desarrollo de la Escuelita de Deportes Urbanos, que actualmente maneja grupos de entre 20 y 40 alumnos, y para albergar la afluencia de hasta 200 personas en días de alta demanda o eventos especiales.

Finalmente, el servicio de limpieza se diseñó para que la pista y sus alrededores, en el famoso predio que contienen también el Estadio del Bicentenario y el Velódromo, situados en la Ruta 40, se mantengan en perfectas condiciones de lunes a domingo, asegurando el correcto deslizamiento de las ruedas y la higiene general del espacio. Con este despliegue de servicios y mantenimiento, el Skatepark de Pocito no solo garantiza su continuidad operativa por un año más, sino que busca posicionarse como un polo deportivo seguro y profesional para los jóvenes sanjuaninos.