martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Selección Argentina

Una "sanjuanina" representará al país en el Mundial de Skate

Se trata de Erika Leguizamón, la joven que atraviesa su mejor momento deportivo tras sufrir una dura lesión y que la une una historia particular con la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1

Integrante de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, Erika Leguizamón será la "sanjuanina" que represente al país en el Mundial de Skate que se celebrará en Brasil, en marzo de este año. La joven que atraviesa su mejor momento deportivo será parte de la Selección Argentina y buscará dejar en lo más alto al combinado nacional.

Lee además
Sportivo Desamparados se pone lindo. 
El video

El Serpentario se enciende: Sportivo Desamparados estrenará nueva iluminación
fue goleador de san martin, jugador de maradona y lo presentaron como he-man en su nuevo club
Quién es

Fue goleador de San Martín, jugador de Maradona y lo presentaron como He-Man en su nuevo club

En el World Championship São Paulo 2026, la deportista que competirá en la Modalidad Park no nació en la provincia sino en Brasil. Sin embargo, en la última competición internacional que se desarrolló en San Juan, la skater descubrió sus raíces sanjuaninas y, por tanto, decidió hacer honor a sus antepasados. Así fue que se unió a la Confederación Argentina de Patín.

La muchachita que comenzó a patinar a los 9 años sufrió una lesión que la dejó afuera de las pistas y fue en ese momento en que decidió vestir los colores celestes y blancos. Aunque siempre quiso representar a San Juan, no pudo hacerlo de inmediato por reglamentos deportivos y su compromiso previo con Brasil.

No obstante y tras la lesión, que la sacó del circuito por dos años, aprovechó ese tiempo para realizar los trámites administrativos necesarios para el cambio de nacionalidad deportiva. Es por eso que ahora será la "sanjuanina" que dirá presente en el evento internacional más importante del deporte que encarna.

Temas
Seguí leyendo

La Gloria, el club del pueblo de Pedernal que late entre montañas y se esconde bajo el cementerio

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Uno de los 5 grandes contará con su hinchada de visitante: cuándo juega y dónde verlo en VIVO

De cara a la temporada 2026, Colapinto corre los tests en Bahréin: cuándo y dónde verlo

Boca y River presentaron sus nuevas camisetas: ¿cuánto cuesta comprarlas?

¿Te quedaste sin Magis TV y Xuper?, mirá cómo ver los partidos de la Premier League

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Te Puede Interesar

La mina de oro Hualilán se prepara para despegar: contrató tres empresas sanjuaninas para el transporte del mineral desde Ullum hasta Calingasta.
Logística minera

Tres empresas sanjuaninas harán el transporte del mineral de Hualilán

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria
Conflicto

El gobierno frenó el paro de transporte con la conciliación obligatoria

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes
Capital

Ladrones entraron a robar a la casa de un policía en Concepción: en video, así capturó el efectivo a un joven con antecedentes

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%
Oficial

Tras la salida de Marco Lavagna, el INDEC anunció que la inflación de enero fue del 2,9%

Imagen ilustrativa
Esperan que hable

Apareció con una herida en el cuello y desangrándose en Pocito: está en grave estado, ¿fue víctima de un ataque?