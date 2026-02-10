Una "sanjuanina" representará al país en el Mundial de Skate

Integrante de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan , Erika Leguizamón será la "sanjuanina" que represente al país en el Mundial de Skate que se celebrará en Brasil, en marzo de este año. La joven que atraviesa su mejor momento deportivo será parte de la Selección Argentina y buscará dejar en lo más alto al combinado nacional.

En el World Championship São Paulo 2026, la deportista que competirá en la Modalidad Park no nació en la provincia sino en Brasil. Sin embargo, en la última competición internacional que se desarrolló en San Juan, la skater descubrió sus raíces sanjuaninas y, por tanto, decidió hacer honor a sus antepasados. Así fue que se unió a la Confederación Argentina de Patín.

La muchachita que comenzó a patinar a los 9 años sufrió una lesión que la dejó afuera de las pistas y fue en ese momento en que decidió vestir los colores celestes y blancos. Aunque siempre quiso representar a San Juan, no pudo hacerlo de inmediato por reglamentos deportivos y su compromiso previo con Brasil.

No obstante y tras la lesión, que la sacó del circuito por dos años, aprovechó ese tiempo para realizar los trámites administrativos necesarios para el cambio de nacionalidad deportiva. Es por eso que ahora será la "sanjuanina" que dirá presente en el evento internacional más importante del deporte que encarna.