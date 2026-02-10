¿Te quedaste sin Magis TV y Xuper?, mirá cómo ver los partidos de la Premier League

Chelsea del argentino Enzo Fernández recibe este martes al Leeds United , en el marco de la fecha 26 de la Premier League .

Impacto Ni Magis TV ni Xuper TV: eliminan canales argentinos tras el acuerdo antipiratería de Argentina y Estados Unidos

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el estadio Stamford Bridge de Londres, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Por su parte, Tottenham del argentino Cuti Romero, quien fue expulsado, recibe este martes al Newcastle United, en el marco de la fecha 26 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Tottenham Hotspur Stadium, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

Cómo ver los partidos de la Premier League sin Magis ni Xuper

Cómo ver en vivo Tottenham vs Newcastle United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go.

Cómo ver en vivo Chelsea vs Leeds United

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.