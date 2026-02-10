martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

El que habló en el streaming de Radio Post Mendoza fue Fernando Lanzone, presidente de la Asociación Ciclista de la vecina provincia. “Era hermosa, era divina pero no dejó nada”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Postales de la Vuelta a San Juan.

Postales de la Vuelta a San Juan.

En las últimas horas se empezó a viralizar las declaraciones del presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone, el cual habló en un streaming sobre la Vuelta a San Juan. Sus críticas no fueron nada buenas y entre sus frases expresó: “Yo siempre les dije que ellos andaban en Ferrari con un motor de un Fiat 600”.

Lee además
video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la vuelta a san juan master
Peligroso

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master
un chileno se bano de gloria en la circunvalacion y es el campeon de la vuelta a san juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

El presidente de esta entidad comparó el ciclismo de Mendoza con el actual y además, de asegurar que su organización es mejor, expresó: “Nosotros andamos en un 600 con un motor de Ferrari. A la vista está que seguimos haciendo, no nos fuimos de la línea y a ellos se les complicó mucho”. Y volvió a hacer una comparación: “El caer, por decirte, de andar en un Mustang a un Citroën 12V sin puertas”

Entre 2017 y 2023, la competencia sanjuanina tuvo un gran alcance a nivel mundial, estuvo en el calendario UCI. Pasaron grandes estrellas del mundo y después con la gestión de Marcelo Orrego, la vuelta pasó a ser más local y no con tanta presencia internacional.

Ante este contexto, Fernando Lanzone dijo en el streaming: “La verdad que era hermosa, era divina, pero no dejaba nada en la Argentina. ¿Vino Peter Sagan?, ¡Sí!, lo vimos está buenísimo, pero no dejaron una escuela de ciclismo de Peter Sagan. No pasó nada, fue un evento hermoso, divino que no podés decir que fue feo, pero dejó al ciclismo fusilado”.

La periodista de “Partido Liquidado” le repreguntó cómo se compara con el ciclismo actual de Mendoza y el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza exclamó: “Lo que hizo Mendoza es que siempre hizo carreras sin plata. Nosotros los domingos es un sacrificio, total, de toda la vida”. Y siguió: “A nosotros no nos hace nada que nos den un aporte para un domingo porque la carrera la hacemos igual y ellos (por San Juan) sin embargo los clubes le dan un aporte para poder realizar las carreras. Cuando no le dieron más el aporte dejaron de hacer carreras”

Mirá el video de su declaración en Radio Post de Mendoza:

Embed - Partido.Liquidado on Instagram: " Fernando Lanzone, Presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, habló en "Partido Liquidado" sobre la comparación que existe con la Vuelta de San Juan @vueltademendoza #ciclismo #mendoza #deportes"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Las mujeres que mandan en la ruta: Catalina y Carla, las únicas comisarias de la Vuelta a San Juan

¿Estuviste alentando al pelotón en el Alto Colorado? ¡Buscate!

Una bestia en la montaña: el chileno Cristóbal Ramírez voló en el Alto del Colorado y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura

Joan Laporta renunció a la presidencia del Barcelona FC

River fue goleado y un ex delantero de Gallardo le puso picante al momento

Luis Murúa recordó la final perdida en Pergamino: "Gracias Desamparados"

Manu Armoa jugará en el vóley de Emiratos Árabes: "Nuestro cliente está listo"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Te Puede Interesar

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Por Redacción Tiempo de San Juan
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Sonrisas desafiantes: las similitudes del acusado de acuchillar 30 veces a su ex con un polémico femicida
¿Siniestros?

Sonrisas desafiantes: las similitudes del acusado de acuchillar 30 veces a su ex con un polémico femicida

Imagen ilustrativa
Joven baleado

Le pegaron un tiro en los genitales en un intento de robo en Chimbas