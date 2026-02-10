Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

En las últimas horas se empezó a viralizar las declaraciones del presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza, Fernando Lanzone , el cual habló en un streaming sobre la Vuelta a San Juan . Sus críticas no fueron nada buenas y entre sus frases expresó: “Yo siempre les dije que ellos andaban en Ferrari con un motor de un Fiat 600”.

El presidente de esta entidad comparó el ciclismo de Mendoza con el actual y además, de asegurar que su organización es mejor, expresó: “Nosotros andamos en un 600 con un motor de Ferrari. A la vista está que seguimos haciendo, no nos fuimos de la línea y a ellos se les complicó mucho”. Y volvió a hacer una comparación: “El caer, por decirte, de andar en un Mustang a un Citroën 12V sin puertas”

Entre 2017 y 2023, la competencia sanjuanina tuvo un gran alcance a nivel mundial, estuvo en el calendario UCI. Pasaron grandes estrellas del mundo y después con la gestión de Marcelo Orrego, la vuelta pasó a ser más local y no con tanta presencia internacional.

Ante este contexto, Fernando Lanzone dijo en el streaming: “La verdad que era hermosa, era divina, pero no dejaba nada en la Argentina. ¿Vino Peter Sagan?, ¡Sí!, lo vimos está buenísimo, pero no dejaron una escuela de ciclismo de Peter Sagan. No pasó nada, fue un evento hermoso, divino que no podés decir que fue feo, pero dejó al ciclismo fusilado”.

La periodista de “Partido Liquidado” le repreguntó cómo se compara con el ciclismo actual de Mendoza y el presidente de la Asociación Ciclista de Mendoza exclamó: “Lo que hizo Mendoza es que siempre hizo carreras sin plata. Nosotros los domingos es un sacrificio, total, de toda la vida”. Y siguió: “A nosotros no nos hace nada que nos den un aporte para un domingo porque la carrera la hacemos igual y ellos (por San Juan) sin embargo los clubes le dan un aporte para poder realizar las carreras. Cuando no le dieron más el aporte dejaron de hacer carreras”

Mirá el video de su declaración en Radio Post de Mendoza: