Una yerba brasilera será sponsor de la Selección Argentina, y en Misiones estallaron contra el "Chiqui" Tapia

En Misiones crece el malestar contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia, por haber fichado a una yerba brasileña como sponsor oficial. Desde que la AFA anunció el viernes 20 de marzo que la yerba Baldo, producida en Rio Grande do Sul, será sponsor oficial de la selección, no paran de circular mensajes de protestas, críticas y bronca por lo que consideran un desaire y un menoscabo a la producción madre de Misiones. Entre otras acciones, un diputado provincial misionero presentó un proyectó donde solicita que el gobierno nacional interceda ante la AFA para que “revea” el sponsoreo de Baldo.

El acuerdo, además, habilita a Baldo a decir públicamente que es la yerba mate elegida por las principales figuras de la selección, incluyendo a Lionel Messi, Rodrigo de Paul o “Dibu” Martinez.

“No es solamente Misiones, yo creo que toda la zona productora, incluyendo a Corrientes, están enojados por esta decisión de la AFA”, explicó Juan José Szychowski, extitular del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) y reconocido productor yerbatero.

La Argentina es el principal productor, el principal exportador y el principal consumidor de yerba mate. Sin embargo, ninguna yerbatera argentina tiene el presupuesto publicitario necesario para ser sponsor de la AFA. Las Marías, la yerbatera número uno del mercado durante más de 50 años, llegó a tener un acuerdo de sponsorización en el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, por el cual podía utilizar imágenes de los jugadores en sus paquetes de Taragüí.

Pero tanto en esa como en otras firmas admiten que los valores que se requieren hoy para ser sponsor oficial de la selección están muy lejos de presupuestos publicitarios que maneja la industria yerbatera argentina. “Nosotros intentamos, tuvimos conversaciones tanto con la AFA como con la empresa que le maneja los derechos de imagen, pero el presupuesto era muy elevado”, explicó Szychowski, en referencia a gestiones realizadas en 2023, cuando todavía era el presidente del INYM.

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Ahora, como diputado provincial por el oficialismo misionero, Szychowski acaba de presentar un proyecto de declaración por el cual se solicita al gobierno nacional que interceda ante la AFA y esta, a su vez, “revea” la sponsorización de la firma brasileña Baldo.

El texto del proyecto reza: “La Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo competente, interceda ante la Asociación del Fútbol Argentino a fin de que la misma revea la incorporación como auspiciante de la yerba de origen brasileño”.

“Por supuesto que Baldo no tiene nada que ver, acá está en falta la AFA, el mate es una bebida nacional, fuertemente identificada con la Argentina, podrían haber tomado otra decisión”, indicó el diputado provincial, cuyo abuelo Juan Szychowski, fundó la yerbatera más grande de Misiones (La Cachuera) hace más de 100 años.

Sychowski afirmó en su proyecto que la incorporación como auspiciante de una yerba brasileña “está generando malestar en la sociedad y en el sector yerbatero” y agregó que “el mate es símbolo de identidad nacional”.

El diputado provincial citó también a la Ley 26.871 que declaró el mate como infusión nacional, una norma que también alienta a los organismos del Estado a que en eventos y actividades culturales promuevan el consumo de la infusión.

“La elección de una infusión de origen brasileño contraría el espíritu de esta norma”, dijo Szychowski.

La yerbatera Baldo, con más de 100 años de trayectoria y sede en la localidad de Encantado, en Río Grande do Sul, es también la dueña de la marca uruguaya Canarias. En la previa del Mundial de Qatar 2022 ya se había armado revuelo cuando se viralizaron imágenes de la utilería de la selección con la yerba uruguaya.

Pero esta vez la sponsorización de Baldo viene con un valor agregado adicional: según la empresa brasileña, es la marca que efectivamente eligen a diario Lionel Messi y casi todos los jugadores de la Selección. “Si no hubiera sido así, jamás habríamos avanzado con esta iniciativa de sponsorizar a la selección”, explicó a LA NACION Rodrigo Durán, director de marketing de Baldo Argentina y quien cerró el acuerdo con la AFA.

El acuerdo de Baldo es como “sponsor regional” por el cual pueden hacer promoción en la Argentina, pero no a nivel internacional.

Se cree que Messi se hizo matero a partir de su amistad con Luis Suárez, con quien compartió seis años en el Barcelona (2014-2020). Es muy probable que en las eternas rondas de mates con Suárez haya prevalecido Baldo, yerba despalada, suave, con molienda al estilo uruguayo y no brasileño (ellos toman “chimarrao”, con yerba verde, sin estacionamiento).

“Tuvimos la suerte de que ellos nos elijan, a diferencia de otros productos que promocionan, esta vez ellos sí consumen el producto”, expresó Durán.

En la industria yerbatera consideran que la figura de Lionel Messi, y especialmente su gran vocación matera, ha contribuido enormemente a popularizar el hábito del mate a nivel mundial. A lo que hay que agregarle que el mate es una bebida cuyas características sanas son potenciadas por las figuras del deporte de élite. Es también por eso que el “batacazo” marketinero de Baldo, sorprendió a todo el mundo en la zona productora y generó un revuelo que está lejos de apagarse. Al contrario, en la firma brasileña sueñan el salto enorme que podría significar si a la selección le va como todos sueñan.