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Justicia

Causa AFA: procesan a Tapia, Toviggino y otros dirigentes por retención indebida de aportes

El juez Amarante dictó el procesamiento sin prisión preventiva y ordenó embargos. También, mantendrá la prohibición de salida del país de ambos implicados.

Por Agencia NA
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La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Nicolás Malaspina, Claudio Blanco y Marcelo Lorenzo por el delito de retención indebida de aportes.

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La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema.

La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. (ARCA), estima una evasión y retención de fondos por una suma superior a 19.000 millones de pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

La defensa de los dirigentes sostiene que la causa "carece de tipicidad" y que la AFA no cometió delito alguno. Sin embargo, la justicia decidió mantener la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino, quienes en sus declaraciones indagatorias previas habían optado por presentar escritos sin responder preguntas

Hasta el momento, Tapia no emitió ningún tipo de declaración al respecto. Su último mensaje publico se dio a cononcer ayer domingo, cuando celebró sus “nueve años de gestión”, donde respaldó su conducción y, además de los logros deportivos, destacó ”un balance económico positivo", en un contexto marcado por una fuerte investigación judicial.

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