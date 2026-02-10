martes 10 de febrero 2026

El video

El Serpentario se enciende: Sportivo Desamparados estrenará nueva iluminación

El Víbora anunció la instalación de un moderno sistema de iluminación en el José Nehín. La obra representa un salto de calidad en infraestructura y permitirá seguir jugando en horario nocturno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sportivo Desamparados se pone lindo.&nbsp;

Sportivo Desamparados se pone lindo. 

Sportivo Desamparados continúa dando pasos firmes fuera de la cancha y lo hizo oficial a través de sus redes sociales. El club sanjuanino presentó la nueva iluminación del Estadio José Nehin, una mejora clave que apunta a modernizar el escenario y a ponerlo a la altura de su rica historia.

El flamante sistema está compuesto por proyectores modulares de alta eficiencia y potencia, con una capacidad de hasta 210.000 lúmenes, lo que garantiza una iluminación óptima para partidos nocturnos. La tecnología utilizada incluye LEDs Philips Zeus 1500 (100–277 Vca), con ópticas de alta transparencia y una estructura de aluminio de alta calidad, pensada para una correcta disipación del calor y un mejor rendimiento general.

Otro de los puntos sobresalientes es la vida útil superior a las 100.000 horas, un dato que refleja la durabilidad y el carácter sustentable de la obra, concebida como una inversión a largo plazo para la institución.

Desde el club destacaron la importancia de este avance con un mensaje contundente: "Un paso más hacia un estadio moderno y a la altura de su historia". La frase resume el objetivo de Sportivo Desamparados, que sigue apostando al crecimiento integral y a mejorar las condiciones para el plantel, el público y las competencias oficiales.

En lo estrictamente deportivo, el Verde ya se prepara para el inicio de la temporada. Este fin de semana debutará como visitante frente a Sportivo 9 de Julio, mientras aguarda el momento de volver a jugar en casa, con el Serpentario iluminado y listo para acompañar una nueva ilusión.

El fixture que tendrá Desamparados en el Torneo Apertura:

image

El posteo de la página oficial:

Embed - Club Sportivo Desamparados on Instagram: " . Proyectores modulares de alta eficiencia y potencia hasta 210.000 lúmenes. LEDs Philips Zeus 1500 (100–277 Vca), con ópticas de alta transparencia y estructura de aluminio de alta calidad, que garantiza una eficiente disipación del calor. Vida útil superior a 100.000 horas. Un paso más hacia un estadio moderno y a la altura de su historia. #VamosDesamparados"
View this post on Instagram

