Juan Manuel Cerúndolo aseguró que es amenazado todos los días por apuestas en el tenis

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las apuestas en el tenis luego de su triunfo en la primera ronda del Argentina Open y reveló que “recibimos amenazas todos los días”.

Durante la conferencia de prensa tras su gran victoria ante el alemán Daniel Altmaier (5°), Cerúndolo habló sobre lo ocurrido en el Challenger de Rosario, donde el argentino Roman Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron graves amenazas, y reconoció que “fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía; lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”.

Además, contó que “todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’, ya lo naturalizamos”. Y añadió: “mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”.

A su vez, reconoció que “es difícil desde solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”.

Durante la conferencia de prensa, Cerúndolo también analizó las claves para su victoria ante Altmaier: “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la próxima presentación de Cerúndolo en el Argentina Open será por los octavos de final, frente al español Pedro Martínez. A Altmaier le ganó por 6-2 y 6-2.