martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Automovilismo

Video: un compañero de Tobías Martínez sufrió un duro golpe y se quedó sin debut en el TC

El camión que trasladaba el auto de Nicolás Trosset, piloto que comparte categoría con el sanjuanino Tobías Martínez, se incendió en Río Negro cuando viajaba rumbo a El Calafate. El vehículo quedó destruido y el corredor no podrá estar presente en la primera fecha del campeonato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El vehículo que trasladaba el auto de Nicolás Trosset se prendió fuego en Río Negro cuando el equipo viajaba rumbo a El Calafate para la primera fecha del campeonato TC. El auto quedó totalmente destruido y, pese al duro golpe, no hubo heridos. El video.

Lee además
Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías.
Lo último

Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías: el comunicado de la Federación
Juan Román Riquelme fue denunciado penalmente.
Grave acusación

Román Riquelme fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en Boca

El automovilismo argentino arrancó la semana con una noticia que sacudió al Turismo Carretera. El camión que transportaba el auto de Nicolás Trosset se incendió el lunes por la tarde en Río Negro, mientras el equipo Savino Sport se dirigía hacia **El Calafate para disputar la fecha inaugural de la temporada.

Según se informó, el fuego se habría originado en el eje trasero del semirremolque, que se trabó y generó una temperatura extrema hasta desatar las llamas. El siniestro dejó como saldo la destrucción total del vehículo de competición, lo que obligará al piloto a perderse el debut del campeonato. A pesar de la gravedad del episodio, no hubo personas heridas.

Tras lo ocurrido, Trosset expresó su pesar a través de sus redes sociales y recibió el respaldo inmediato del ambiente fierrero: distintos equipos del TC y la ACTC se pusieron a disposición para colaborar en la reconstrucción del auto y ayudar a que el piloto pueda volver a la pista lo antes posible. Un duro comienzo, pero con el acompañamiento de todo el Turismo Carretera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2021364878888292404&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Martín Palermo explicó por qué se distanció con Riquelme: "No sé lo que pasó"

Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha"

Juan Manuel Cerúndolo aseguró que es amenazado todos los días por apuestas en el tenis

El Serpentario se enciende: Sportivo Desamparados estrenará nueva iluminación

Fue goleador de San Martín, jugador de Maradona y lo presentaron como He-Man en su nuevo club

Una "sanjuanina" representará al país en el Mundial de Skate

La Gloria, el club del pueblo de Pedernal que late entre montañas y se esconde bajo el cementerio

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
afa transmitira a san martin y todos los partidos de la primera nacional: cuanto costara ver los partidos en vivo
Fútbol

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: De milagro están vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos
Sanjuaninos por el Mundo

Laura Cámpora lidera en Suiza un equipo de investigación de nuevas vacunas y remedios oncológicos

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro
Rifa

Piden ayuda para Juan Antonio, un gatito herido con un rifle de aire comprimido en Médano de Oro

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas