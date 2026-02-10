Video: un compañero de Tobías Martínez sufrió un duro golpe y se quedó sin debut en el TC

El vehículo que trasladaba el auto de Nicolás Trosset se prendió fuego en Río Negro cuando el equipo viajaba rumbo a El Calafate para la primera fecha del campeonato TC . El auto quedó totalmente destruido y, pese al duro golpe, no hubo heridos. El video.

El automovilismo argentino arrancó la semana con una noticia que sacudió al Turismo Carretera. El camión que transportaba el auto de Nicolás Trosset se incendió el lunes por la tarde en Río Negro, mientras el equipo Savino Sport se dirigía hacia **El Calafate para disputar la fecha inaugural de la temporada.

Según se informó, el fuego se habría originado en el eje trasero del semirremolque, que se trabó y generó una temperatura extrema hasta desatar las llamas. El siniestro dejó como saldo la destrucción total del vehículo de competición, lo que obligará al piloto a perderse el debut del campeonato. A pesar de la gravedad del episodio, no hubo personas heridas.

Tras lo ocurrido, Trosset expresó su pesar a través de sus redes sociales y recibió el respaldo inmediato del ambiente fierrero: distintos equipos del TC y la ACTC se pusieron a disposición para colaborar en la reconstrucción del auto y ayudar a que el piloto pueda volver a la pista lo antes posible. Un duro comienzo, pero con el acompañamiento de todo el Turismo Carretera.