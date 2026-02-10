martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave acusación

Román Riquelme fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta en Boca

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra el presidente xeneize por supuestas irregularidades en el manejo de entradas, abonos y carnets de socios. La acusación sostiene la existencia de un “mercado negro” y un presunto esquema mafioso institucional.

Por Agencia NA
Juan Román Riquelme fue denunciado penalmente.

Juan Román Riquelme fue denunciado penalmente.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por el Ministerio de Seguridad por administración fraudulenta.

Lee además
boca y river presentaron sus nuevas camisetas: ¿cuanto cuesta comprarlas?
Nueva pilcha

Boca y River presentaron sus nuevas camisetas: ¿cuánto cuesta comprarlas?
martin palermo explico por que se distancio con riquelme: no se lo que paso
Revelaciones

Martín Palermo explicó por qué se distanció con Riquelme: "No sé lo que pasó"

Walter Federico Klix, del Ministerio de Seguridad y cercano a Patricia Bullrich, y quien ya lo había denunciado hace algunos meses, denunció penalmente a Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca.

Klix aseguró que probará que Riquelme montó un “mercado negro” y “un esquema mafioso” a través del cual “se manipulan y distribuyen entradas”, y reveló que tiene “más de 100 testigos”, con chats y videos del tema.

En mayo de 2025, Riquelme había sido denunciado por presunta asociación ilícita por Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad y vinculado a sectores opositores en Boca, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La presentación judicial pide investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la desaparición de 50.000 prendas deportivas.

La denuncia se dio en un contexto adverso para la dirigencia, marcado por insultos en La Bombonera, la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, la derrota ante River y la salida de Fernando Gago como entrenador.

Seguí leyendo

Representantes sanjuaninos opinaron del Programa Tribuna Segura: "Va a volver la familia a la cancha"

Juan Manuel Cerúndolo aseguró que es amenazado todos los días por apuestas en el tenis

El Serpentario se enciende: Sportivo Desamparados estrenará nueva iluminación

Fue goleador de San Martín, jugador de Maradona y lo presentaron como He-Man en su nuevo club

Una "sanjuanina" representará al país en el Mundial de Skate

La Gloria, el club del pueblo de Pedernal que late entre montañas y se esconde bajo el cementerio

AFA transmitirá a San Martín y todos los partidos de la Primera Nacional: cuánto costará ver los partidos en VIVO

Uno de los 5 grandes contará con su hinchada de visitante: cuándo juega y dónde verlo en VIVO

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Postales de la Vuelta a San Juan.
Ciclismo

Polémicas declaraciones de Mendoza a la Vuelta a San Juan: "Ellos andaban en un Ferrari con un motor de un Fiat 600"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Presunta estafa

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson
En Villa Italia

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

San Valentín promete en San Juan.
Precios y tendencias

Restaurantes sanjuaninos, ilusionados con un San Valentín que promete reactivar el consumo

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos
Daños y perjuicios

Tras la mediación de la jueza Tettamanti, qué camino recorrerá la demanda de Lima a Vallejos

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Balance 2025

Veladero cerró un año récord: superó las metas de producción