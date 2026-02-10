martes 10 de febrero 2026

Revelaciones

Martín Palermo explicó por qué se distanció con Riquelme: "No sé lo que pasó"

El goleador e ídolo de Boca dejó entrever cómo el vínculo con el actual presidente xeneize se rompió, en una entrevista exclusiva con Juan Pablo Varsky.

Por Agencia NA
image

Martín Palermo, histórico delantero de Boca, habló acerca del distanciamiento que tuvo con Juan Román Riquelme, quien supo ser uno de sus mejores socios dentro de la cancha, y reconoció: “No sé lo que pasó”.

“No sé qué episodio pudo haber cambiado la relación, pero sí después del 2008 cambió el vínculo. Antes éramos muy cercanos”, comentó Palermo durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Además, recordó: “En la Copa Libertadores 2007, cuando él vuelve, estábamos el ‘Negro’ Ibarra, él y yo de la camada anterior, y estábamos todo el tiempo juntos. Hasta ahí hubo un vínculo muy cercano. Él vivió un año en una casa que yo tenía en Villarreal”.

En este sentido, Palermo marcó al 2008 como el año en el que pudo haber cambiado todo entre ambos ídolos “Xeneizes”: “Después de ese año no sé lo que pasó. No hubo discusiones ni peleas. El no saludo después del gol con Arsenal no fue el detonante, porque eso fue 2010 y ya venía de antes. Yo en el 2008 me lesiono y no estaba muy en el día a día del plantel”.

Pese a que no hubo cruces ni peleas en el medio, Palermo explicó: “Nos respetábamos, pero ninguno buscaba ver qué había pasado. Y eso afectaba al grupo y a la convivencia”.

De todas maneras, el “Titán” destacó: “Dentro de la cancha íbamos a muerte los dos y priorizábamos a Boca. Nos necesitábamos mutuamente y priorizábamos el respeto a la camiseta de Boca, al hincha y a los compañeros”.

“No hubo ningún encuentro porque no había cosas para aclarar. Ahora nos vemos y nos saludamos, pero no es como antes, que íbamos a comer un asado o salíamos del entrenamiento e íbamos a comer un sándwich de carne”, cerró el máximo artillero en la historia de Boca con 236 goles.

La dupla Palermo-Riquelme fue una de las más exitosas en la historia de Boca, ya que durante los distintos periodos que compartieron en el club de La Ribera ganaron los Torneos Apertura 1998, 2000 y 2008, y el Clausura 1999 en el plano local, mientras que a nivel internacional conquistaron la Copa Libertadores 2000 y 2007, la Copa Intercontinental 2000 y la Recopa Sudamericana 2008.

