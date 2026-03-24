Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza

Un operativo de película se desplegó este martes en San Juan , en el Hospital Rawson , cuando una bebé fue trasladada de urgencia en helicóptero hacia Mendoza para ser sometida a una delicada intervención quirúrgica que no podía realizarse en la provincia. El hecho despertó el asombro de los presentes, ya que el movimiento de estas características y por razones sanitarias resulta inusual.

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El vuelo sanitario partió alrededor de las 10 de la mañana desde el hospital sanjuanino y tuvo como destino el reconocido Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, uno de los centros de mayor complejidad del país en atención pediátrica. El traslado fue realizado por el helicóptero oficial de la provincia, gestionado por la Dirección de Aeronáutica, en un procedimiento que generó fuerte expectativa por la urgencia y la gravedad del caso.

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Según se informó, el paciente es una beba llamada Ambar Julieta Jofré que padece una compleja condición neurológica. Su cuadro clínico excedió las capacidades de tratamiento disponibles en el área de neonatología y neurología del nosocomio local, por lo que se resolvió activar el protocolo de traslado aéreo para garantizarle una intervención inmediata en un centro especializado.

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Aunque este tipo de vuelos sanitarios no son habituales, fuentes allegadas señalaron que el helicóptero se utiliza en situaciones extremas, cuando el tiempo es determinante para salvar una vida. En este caso, la derivación fue considerada urgente debido a la necesidad de realizar un tratamiento neuroquirúrgico de alta complejidad, disponible únicamente en el hospital pediátrico mendocino.

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El impactante operativo no pasó desapercibido. El despegue desde la capital de San Juan y el traslado hacia Mendoza reflejaron la magnitud del procedimiento y la rápida coordinación entre equipos médicos, personal sanitario y la Dirección de Aeronáutica, en una carrera contrarreloj para darle al pequeño paciente la posibilidad de ser intervenido a tiempo.

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Familiares de la menor observaron de cerca el movimiento de todo el personal que intervino en la acción, pues no solo participaron enfermeros y médicos del nosocomio, sino también bomberos y demás uniformados especializados para que todo se lleve adelante sin ningún riesgo.

Embed - Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza

Y así llegaba a Mendoza la beba

Allí, en las cercanías del hospital pediátrico de renombre, un equipo de especialistas preparado la recibía en ambulancia. Mientras que se especula con que la chiquita también era aguardada por parte de su familia.