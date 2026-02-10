Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías: el comunicado de la Federación

Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías.

La escalada de violencia en el futsal sanjuanino obligó a tomar decisiones drásticas. Según informó la Federación Sanjuanina, la Policía de la provincia comunicó que no prestará más servicios de adicionales policiales para los encuentros de futsal, dejando al público, jugadores y árbitros sin resguardo durante los partidos. Frente a esta situación, las autoridades decidieron suspender el inicio de la Copa de Clubes Campeones, que estaba previsto para esta semana de febrero, sin fecha nueva definida por el momento.

En un comunicado oficial, la Federación destacó el valor del trabajo policial en los estadios y apeló a las **autoridades superiores para encontrar una solución que permita retomar la competencia con normalidad. "Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con los máximos responsables de la seguridad para que esta disciplina, que ha crecido enormemente en San Juan, pueda desarrollarse durante todo el año", afirmaron.

Por ahora, la suspensión afecta únicamente a la Copa de Clubes Campeones, tanto masculina como femenina, mientras que los torneos de Elite, Senior y Femenino continúan con normalidad. La decisión refleja la urgencia de garantizar seguridad en los eventos y proteger a todos los involucrados, desde jugadores hasta espectadores. El comunicado de la Federación: Embed - Log into Facebook

Temas Futsal