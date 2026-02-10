martes 10 de febrero 2026

Suspendieron la Copa de Clubes Campeones de Futsal por falta de policías: el comunicado de la Federación

La Federación Sanjuanina de Fútbol anunció la postergación del torneo tras la negativa de la Policía provincial a brindar seguridad en los partidos. La medida afecta tanto a la rama masculina como femenina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La escalada de violencia en el futsal sanjuanino obligó a tomar decisiones drásticas. Según informó la Federación Sanjuanina, la Policía de la provincia comunicó que no prestará más servicios de adicionales policiales para los encuentros de futsal, dejando al público, jugadores y árbitros sin resguardo durante los partidos. Frente a esta situación, las autoridades decidieron suspender el inicio de la Copa de Clubes Campeones, que estaba previsto para esta semana de febrero, sin fecha nueva definida por el momento.

violencia en el futsal sanjuanino: un arbitro fue agredido por ser imparcial
En cancha de Colón

Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"
hablo el arbitro agredido en el partido de futsal: me golpearon en la cabeza y me dieron patadas
Violencia

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

En un comunicado oficial, la Federación destacó el valor del trabajo policial en los estadios y apeló a las **autoridades superiores para encontrar una solución que permita retomar la competencia con normalidad. "Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con los máximos responsables de la seguridad para que esta disciplina, que ha crecido enormemente en San Juan, pueda desarrollarse durante todo el año", afirmaron.

Por ahora, la suspensión afecta únicamente a la Copa de Clubes Campeones, tanto masculina como femenina, mientras que los torneos de Elite, Senior y Femenino continúan con normalidad. La decisión refleja la urgencia de garantizar seguridad en los eventos y proteger a todos los involucrados, desde jugadores hasta espectadores.

El comunicado de la Federación:

