jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En cancha de Colón

Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"

El episodio ocurrió en el partido entre Batistella y Minero, partido correspondiente a una de las semifinales de la segunda categoría de futsal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
violencia

La violencia volvió a ser protagonista en el futbol sanjuanino. Esta vez ocurrió en un partido correspondiente de la Segunda División de futsal de la provincia y la víctima fue el árbitro Juan Ignacio Sabal.

Lee además
la seleccion argentina ya tiene confirmada donde sera su base durante el mundial
Cuenta regresiva

La Selección Argentina ya tiene confirmada dónde será su base durante el Mundial
Liga Sanjuanina de Fútbol.
Homenaje

El torneo del fútbol sanjuanino llevará el nombre de un querido dirigente de Colón Junior

Este hecho ocurrió en un partido donde Batistella y Minero se jugaban la vida por un lugar en la final de la B de futsal sanjuanino. Según testigos del hecho, el partido se estaba desarrollando con tranquilidad.

A falta de 20 segundos, con el resultado 2 a 2, el combinado local hizo un gol y finalmente le dio la clasificación a la final.

Después del pitazo final, los jugadores y allegados de Batistella explotaron y fueron directamente contra el árbitro Sabal. En las imágenes grabadas por un hincha se puede ver cómo los jugadores y allegados increpan al réferi agarrándolo del cuello o tirándole manotazos.

Sabal tuvo que salir rodeado de la cancha tras las agresiones. Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019396084460667322&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Dieron a conocer los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris

Baldazo de agua fría en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

La foto de un dirigente sanjuanino con un ex Boca que se hizo viral en las redes: "La figura"

Arranca la Vuelta a San Juan Máster: etapas y recorridos

San Juan presentó oficialmente la Liga Federal de Vóley, que reunirá a 50 equipos y cerca de mil jugadores

Cuti Romero se irá de Tottenham para jugar la ¿Liga de España?

Los sanjuaninos que correrán el Rally Máster en San Luis

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Cruce por importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"

Por Elizabeth Pérez
En Zonda los vecinos aseguran haber visto un puma cerca de la zona urbana (foto ilustrativa).
Consternación

Alerta en Zonda por el avistamiento de un puma: búsqueda e incertidumbre entre los vecinos

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

El boleto escolar gratuito volverá a funcionar el 18 de febrero. 
Atención

Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson
Triste noticia

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson