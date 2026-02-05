Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"

La violencia volvió a ser protagonista en el futbol sanjuanino. Esta vez ocurrió en un partido correspondiente de la Segunda División de futsal de la provincia y la víctima fue el árbitro Juan Ignacio Sabal.

Este hecho ocurrió en un partido donde Batistella y Minero se jugaban la vida por un lugar en la final de la B de futsal sanjuanino . Según testigos del hecho, el partido se estaba desarrollando con tranquilidad.

A falta de 20 segundos, con el resultado 2 a 2, el combinado local hizo un gol y finalmente le dio la clasificación a la final.

Después del pitazo final, los jugadores y allegados de Batistella explotaron y fueron directamente contra el árbitro Sabal. En las imágenes grabadas por un hincha se puede ver cómo los jugadores y allegados increpan al réferi agarrándolo del cuello o tirándole manotazos.

Sabal tuvo que salir rodeado de la cancha tras las agresiones. Mirá el video: