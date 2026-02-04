miércoles 4 de febrero 2026

La foto de un dirigente sanjuanino con un ex Boca que se hizo viral en las redes: "La figura"

Una noche de fútbol en Mendoza dejó algo más que un triunfo. Lejos de lo deportivo, un dirigente sanjuanino se tomó una foto con un futbolista campeón y posteó un mensaje en sus redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nacif farias.jpg

El duelo disputado en Mendoza, donde Independiente Rivadavia venció 2-1 a Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini, dejó algo más que tres puntos. Es que un dirigente sanjuanino se llevó una foto con el ex Boca y posteó un mensaje en sus redes sociales.

Se trata de Nacif Farías, el dirigente sanjuanino que formó parte del encuentro como colaborador y que volvió a mostrarse cerca de los protagonistas que hoy son noticia en el fútbol nacional.

Farías, hombre de bajo perfil pero de fuerte peso dirigencial y cerca de Claudio Chiqui Tapia, fue testigo directo del triunfo leproso en el Estadio Bautista Gargantini. Tras el partido, se tomó una fotografía con Sebastián Villa, figura del equipo mendocino y campeón, quien atraviesa una nueva etapa de protagonismo en el fútbol argentino.

"La figura de La Lepra, el 'Negro' Sebastián Villa. El deporte más Lindo del mundo, me da la posibilidad de conocer gente maravillosa, que son crack dentro y fuera de una cancha", escribió. Además, resaltó que "el fútbol también le dio revancha: De Ser Figura nuevamente en el Fútbol Argentino y Campeón".

Sin título
