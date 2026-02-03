San Juan presentó oficialmente la Liga Federal de Vóley, que reunirá a 50 equipos y cerca de mil jugadores

San Juan es nuevamente sede de la Liga Federal de Vóleibol, la tercera categoría más importante del vóley argentino, que reunió a 50 equipos de ambas ramas y alrededor de 1.000 jugadores provenientes de distintos puntos del país. El torneo se desarrollará desde este martes 3 al jueves 12 de febrero, con partidos en el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

El campeonato tuvo su acto inaugural en el Estadio Aldo Cantoni, marcando el inicio formal de una competencia que volvió a destacarse por su nivel deportivo y su marco de público, ya que el ingreso será libre y gratuito durante toda la semana.

image

La organización estuvo a cargo de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, con la fiscalización de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y el auspicio principal del Gobierno de San Juan, junto al apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

image

En total participarán 24 equipos femeninos y 26 masculinos. San Juan contó con una nutrida representación: en varones competirán Hispano, Universidad y Ausonia, mientras que en damas dijeron presente Obras, Universidad, UNAV, Hispano, Ausonia, UPCN y UVT.

image

El certamen reunió a instituciones tradicionales del vóley nacional y a clubes con proyectos en crecimiento, con delegaciones de Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Formosa, entre otras provincias.

image

Como estaba previsto, los dos equipos finalistas de cada rama lográn el ascenso a la Liga Nacional 2027, ratificando la importancia deportiva de la competencia. En la edición anterior, los ascensos habían sido para San Martín Pacífico y Mendoza Regatas en femenino, y Sonder de Rosario y Gimnasia y Esgrima de La Plata en masculino.

image

La realización de la Liga Federal 2026 volvió a posicionar a San Juan como una plaza clave del vóley argentino, no solo por la calidad de su infraestructura, sino también por su capacidad organizativa y experiencia en eventos de gran magnitud. Además del impacto deportivo, el torneo generó un importante movimiento turístico y económico durante más de una semana de actividad intensa en la provincia.