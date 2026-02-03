Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Así quedó el mapa del bono de fin de año en San Juan: 10 municipios pagaron, 4 lo hicieron en cuotas y 5 no lo otorgaron. En diciembre pasado, el Gobierno de San Juan anunció el pago de un bono extraordinario para los trabajadores estatales. En una primera instancia confirmó el pago de $120.000 para la planta permanente, que se abonó durante ese mes, y días después extendió el beneficio a los contratados por el mismo monto. Sin embargo, la Provincia dejó librada a cada municipio la decisión de adherir o no a la medida, por lo que los intendentes resolvieron su aplicación de acuerdo a la situación financiera de cada departamento.

Entre los municipios que otorgaron el bono se encuentran Rivadavia, que abonó $90.000 a los contratados; Chimbas, que pagó $150.000 a todo el personal; Santa Lucía, que entregó $120.000; Albardón, donde también se abonó el beneficio; Calingasta, que otorgó $120.000 a la planta permanente y $60.000 a contratados y monotributistas; Iglesia, que pagó $80.000 a contratados y dejó sujeto el pago a otros sectores a la disponibilidad de coparticipación; Zonda, que abonó una cuota de $80.000; 25 de Mayo, que alcanzó con el bono de $100.000 a planta permanente, contratados y becados durante los primeros días de enero; Pocito, que pagó $80.000 a la planta permanente; y 9 de Julio, donde también se confirmó el pago del plus salarial.

Por su parte, algunos departamentos resolvieron liquidar el bono en cuotas. Capital pagó $120.000 en dos cuotas de $60.000 cada una; Valle Fértil dispuso el pago en cuatro cuotas de $50.000; Ullum abonó el beneficio en dos cuotas de $60.000; mientras que Sarmiento lo hizo en dos cuotas de $40.000. En tanto, hubo municipios que no otorgaron el bono. Rawson no concretó el pago, al igual que Angaco y San Martín. En el caso de Jáchal y Caucete, según lo manifestado por sectores de la oposición, tampoco se habría abonado el beneficio a los trabajadores municipales.

