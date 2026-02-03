martes 3 de febrero 2026

Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Cada intendente decidió los montos y los modos según la situación financiera de su municipio. Con el mes de febrero ya iniciado, así quedó el mapa del bono de fin de año en la provincia.

Por Ana Paula Gremoliche
sueldo dinero.png

Así quedó el mapa del bono de fin de año en San Juan: 10 municipios pagaron, 4 lo hicieron en cuotas y 5 no lo otorgaron. En diciembre pasado, el Gobierno de San Juan anunció el pago de un bono extraordinario para los trabajadores estatales. En una primera instancia confirmó el pago de $120.000 para la planta permanente, que se abonó durante ese mes, y días después extendió el beneficio a los contratados por el mismo monto. Sin embargo, la Provincia dejó librada a cada municipio la decisión de adherir o no a la medida, por lo que los intendentes resolvieron su aplicación de acuerdo a la situación financiera de cada departamento.

Entre los municipios que otorgaron el bono se encuentran Rivadavia, que abonó $90.000 a los contratados; Chimbas, que pagó $150.000 a todo el personal; Santa Lucía, que entregó $120.000; Albardón, donde también se abonó el beneficio; Calingasta, que otorgó $120.000 a la planta permanente y $60.000 a contratados y monotributistas; Iglesia, que pagó $80.000 a contratados y dejó sujeto el pago a otros sectores a la disponibilidad de coparticipación; Zonda, que abonó una cuota de $80.000; 25 de Mayo, que alcanzó con el bono de $100.000 a planta permanente, contratados y becados durante los primeros días de enero; Pocito, que pagó $80.000 a la planta permanente; y 9 de Julio, donde también se confirmó el pago del plus salarial.

Por su parte, algunos departamentos resolvieron liquidar el bono en cuotas. Capital pagó $120.000 en dos cuotas de $60.000 cada una; Valle Fértil dispuso el pago en cuatro cuotas de $50.000; Ullum abonó el beneficio en dos cuotas de $60.000; mientras que Sarmiento lo hizo en dos cuotas de $40.000.

En tanto, hubo municipios que no otorgaron el bono. Rawson no concretó el pago, al igual que Angaco y San Martín. En el caso de Jáchal y Caucete, según lo manifestado por sectores de la oposición, tampoco se habría abonado el beneficio a los trabajadores municipales.

