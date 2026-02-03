martes 3 de febrero 2026

Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

El choque fue el pasado 25 de diciembre en horas de la mañana. El motorista, Luis Fernando Agüero, quedó en grave estado y falleció cuatro días después. Mientras tanto, el sospechoso se entregó en una comisaría y quedó imputado por lesiones graves culposas agravadas. Ahora su situación se agravará.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque navidad
Este hombre, el 29 de diciembre, quedó imputado formalmente por el delito de lesiones culposas agravadas por darse a la fuga en perjuicio de Luis Fernando Agüero, y fue dejado en libertad. Pero horas después, se daba a conocer la peor noticia: Agüero perdió la vida tras cuatro días de agonía.

La audiencia formal de ampliación del objeto de la Investigación Penal Preparatoria no se realizó en esos días, ya que comenzó la feria judicial. A pesar de que se solicitó, la Oficina Judicial la pactó para este 3 de febrero, ya que no había urgencia para su realización (no había detenidos).

image

La misma se realizará esta tarde. En esta ocasión, el fiscal Francisco Nicolía pedirá la ampliación de la IPP y que Jaime quede imputado formalmente por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor, agravado por darse a la fuga.

Leonardo Fachinetti, abogado querellante que representa a la familia de la víctima, además de solicitar esta audiencia de ampliación, también impugnó la resolución del juez Gerardo Javier Fernández Caussi, que en la formalización no hizo lugar al pedido de prisión preventiva -de fiscalía y querella- y dejó en libertad a Jaime. Se desconoce cuándo se realizará esta audiencia de impugnación.

El trágico siniestro vial en Chimbas

El choque ocurrió alrededor de las 7:15, cuando Marcelo Jaime circulaba por calle Oro de este a oeste a bordo de una camioneta Toyota. Con la primera pericia, el fiscal remarcó que aproximadamente un 60% del vehículo transitaba por el carril contrario y el resto lo hacía por su mano correspondiente.

Al llegar a la intersección con calle San Juan, y sin advertencia previa mediante señalización (no accionó el guiño ni la luz de giro), el conductor intentó girar hacia la derecha, momento en el que circulaba por el lugar la moto Keller 110 cc, conducida por Agüero. El impacto se produjo sobre el costado derecho de la camioneta, lo que provocó la caída del motociclista, quien derrapó sobre el asfalto y terminó golpeando violentamente contra un sifón.

El conductor de la camioneta se dio a la fuga y el motorista quedó gravemente herido. Al día siguiente, el 26 de diciembre, Jaime se entregó en la Comisaría 17ª y quedó detenido. El 29 -al mediodía- se realizó la audiencia de formalización y Agüero falleció horas después.

