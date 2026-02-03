Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta.

La reciente licitación de los tubos para el gasoducto de Vaca Muerta, donde la firma india Welspun desplazó al gigante Techint, que desató un cruce verbal entre el presidente Javier Milei y el poderoso Paolo Rocca; también dejó en veredas opuestas a dos pesos pesados del empresariado mendocino con negocios en San Juan.

Se trata de Mauricio Badaloni , uno de los dueños de Diario de Cuyo, y José Luis Manzano que se quedó con varias licitaciones de exploración de áreas de cobre en esta provincia.

Mientras el primero se muestra cerca de Rocca y defiende la protección de la industria nacional frente a la presión impositiva, el segundo apostó por la necesidad de adecuarse a competir con el mundo y la apertura de mercado.

"Don Chatarrín" y la defensa del empleo

La disputa se originó cuando el presidente Milei llamó a Rocca "Don Chatarrín de los Tubitos Caros" y Federico Sturzenegger calificó la oferta de Techint como "indefendible" por su alto costo.

Desde Tenaris (Techint), negaron que el sobreprecio fuera del 40%, argumentando que su oferta tenía un margen prácticamente cero con el único objetivo de mantener 420 puestos de trabajo.

Este es el argumento que toca Badaloni al advertir que el problema de fondo es la carga fiscal que el Estado no ha bajado.

Badaloni y su sintonía con Rocca

Para Badaloni, la derrota de Techint en la licitación no es una cuestión de ineficiencia empresarial, sino de una estructura estatal que asfixia al privado. En una entrevista realizada en radio Aconcagua y reproducida en diario Los Andes, el empresario deslizó sus principales argumentos:

Indicó que las empresas argentinas están en desventaja por la carga de impuestos. Dijo que enfrentan un promedio de 37 tributos anuales, lo que impide competir con firmas internacionales como las de India.

Calificó de inapropiado que el Gobierno "grite un gol en la cara" al sector privado tras la derrota de una empresa nacional, asegurando que la falta de competitividad es responsabilidad del Estado que no baja la carga impositiva.

Además, compara la situación de Cuyo con Chile, donde asegura que las estructuras de costos permiten una competencia real que en Argentina es inexistente.

Manzano, más cerca de Milei

En la vereda opuesta, José Luis Manzano en una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil, respaldó la decisión del Gobierno de no convalidar los precios de Techint, que según el oficialismo eran un 40% más caros. Su visión se centra en que las empresas argentinas deben lograr lo siguiente:

Eficiencia exportadora: Afirmó a que los sectores estratégicos como el minero o energético “no pueden ser penalizados con precios no competitivos”, especialmente si pretenden sostenerse como industrias exportadoras.

Advirtió además que las empresas deben adaptarse a lo que pasa en el mundo: “si el precio del petróleo bajara, la necesidad de ser competitivos sería vital para la supervivencia del sector”.

Propuso que Argentina debe aliarse con potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea para crecer, dejando de lado proteccionismos que encarezcan la producción local.

Los negocios de ambos en San Juan

Ambos empresarios han consolidado su presencia en esta provincia. Badaloni es el director del Grupo Andesmar y referente de la UIA Mendoza y en agosto de 2025 dio un golpe en la mesa mediática al oficializar la compra del histórico Diario de Cuyo a través del grupo propietario de Los Andes que comparte con otros empresarios.

Por su parte, el exministro y cofundador del Grupo América, Manzano, acaba de dar otro golpe con la compra de Telefé y entre otros negocios también incursiona en la minería. A través del grupo empresario Integra Capital tiene en Mendoza el yacimiento Potasio Rio Colorado y minas en Perú; y busca desde el año pasado activamente cobre en San Juan.

Creó en esta provincia la firma "Aguilar San Juan" y ha ganado licitaciones clave para la exploración de cobre en áreas como Amarillos, Chez 6, Anahí - Pía y, recientemente, Girasol.