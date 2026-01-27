Milei tildó de "don Chatarrín" a un magnate que realizó una importante inversión en San Juan

La adjudicación del millonario contrato para la provisión de tubos del gasoducto Vaca Muerta–Río Negro desató un fuerte cruce público entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, uno de los empresarios más poderosos del país y con antecedentes de peso en obras estratégicas de San Juan, como la represa El Tambolar.

El conflicto se activó luego de que el consorcio Southern Energy (SESA) eligiera a la firma india Welspun para suministrar 480 kilómetros de ductos, tras presentar una oferta de USD 203 millones, un 25% menor que la última propuesta de Tenaris, la filial de Techint especializada en tubos de acero. La decisión marcó un hecho inédito: por primera vez en décadas, un proveedor extranjero desplazó a una empresa local en un rubro considerado estratégico para el desarrollo energético.

En ese contexto, Milei defendió con dureza la apertura de importaciones y salió al cruce de quienes cuestionaron la licitación. “La nueva Argentina”, escribió el Presidente, antes de disparar contra “periodistas, economistas y políticos” que —según sostuvo— responden a intereses sectoriales. Luego apuntó directamente contra Rocca al referirse a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros”, en una alusión explícita al titular de Techint.

Desde el Gobierno nacional ratificaron que no se aplicarán medidas antidumping ni barreras comerciales adicionales. “No vamos a pagar más caros los caños”, señaló una fuente de Casa Rosada, argumentando que, aun si existieran subsidios externos en los precios, el costo lo absorben otros países y no la Argentina.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reforzó esa postura y sostuvo que mantener insumos a precios elevados impacta negativamente en la rentabilidad de los proyectos energéticos. “Caños más caros implican menor rentabilidad, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, afirmó. Además, cuestionó el sistema de preferencia local derogado, conocido como “compre nacional”, al considerar que garantiza privilegios que desalientan la competencia y encarecen los costos a largo plazo.

La respuesta de Techint no tardó en llegar. Rocca advirtió que la importación de tubos financiados con subsidios internacionales favorece la producción extranjera y pone en riesgo la industria argentina. Según el grupo, la alta carga impositiva local impide competir en igualdad de condiciones y la apertura sin defensas amenaza inversiones y puestos de trabajo.

En el plano nacional, la derrota frente a Welspun profundizó el malestar del holding. Techint evalúa avanzar con una denuncia por dumping, al sostener que la oferta india incluye tubos fabricados con insumos chinos a precios por debajo de los costos reales. Según fuentes del sector, la licitación se inició en octubre de 2025 con 15 proveedores invitados; tras la validación técnica, quedaron tres finalistas: un proveedor chino, Welspun y Techint. La oferta inicial del grupo argentino fue de USD 280 millones, un 45% superior a la de la firma india, y apenas se redujo en las rondas posteriores.

Desde Techint advierten que la pérdida del contrato podría derivar en el cierre de la planta de Siat, en Valentín Alsina, donde trabajan más de 420 empleados, aunque desde otros sectores relativizan el impacto y señalan que la producción no es completamente nacional.

Mientras tanto, los tubos adjudicados a Welspun deberán estar listos en el segundo semestre de 2026, con vistas a que el sistema entre en operación en el invierno de 2028. En el horizonte asoma una nueva pulseada: la licitación del megaproyecto Argentina LNG, liderado por YPF, que demandará inversiones de entre USD 17.000 y USD 20.000 millones.

El antecedente de Rocca con San Juan

La disputa tiene un trasfondo que excede la coyuntura. Rocca, quinto hombre más rico de la Argentina según Forbes, con una fortuna estimada en USD 4.100 millones, mantiene una relación histórica con San Juan. En 2019, el Grupo Techint ofertó más de USD 540 millones para ejecutar la etapa II de la represa El Tambolar, una obra clave para la infraestructura energética provincial. La primera etapa, adjudicada al consorcio Techint-Panedile, incluyó la excavación de túneles para la desviación del río San Juan, mientras que la segunda contemplaba la construcción de la represa de 83 metros de altura y el embalse de 350 hectómetros cúbicos.