Decisión

Milei incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias

La novedad fue confirmada por Adorni, tras una reunión de la mesa política del Gobierno nacional. Buscan que los menores sean imputables desde los 14 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de Javier Milei volvió a sacudir la agenda política al confirmar que incluirá el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.

A través de un anuncio oficial realizado este lunes, el Gobierno Nacional confirmó que el proyecto de Ley Penal Juvenil será tratado este verano. El oficialismo busca que los menores sean imputables desde los 14 años.

El Gobierno de Javier Milei volvió a sacudir la agenda política al confirmar que incluirá el proyecto de Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La medida, que venía siendo un fuerte reclamo de un sector de la sociedad, busca establecer un nuevo régimen penal que alcance a los adolescentes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la decisión de sumar esta iniciativa para que sea debatida de forma urgente antes de que termine febrero de 2026. Según explicaron desde Casa Rosada, el objetivo principal es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

Adorni publicó en su cuenta de X: “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”.

Participaron de la cumbre liderada por Adorni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros, Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Por su parte, la exministra de Seguridad destacó en su cuenta de X: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. No más excusas ni dilaciones. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes".

El diputado de LLA y exministro de Defensa, Luis Petri, publicó en su cuenta de X: “¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?“.

Petri planteó: “¡El presidente Javier Milei habilitará su tratamiento en extraordinarias! Bajar la edad de imputabilidad es un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación. La Argentina cuenta con una de las edades más altas del mundo y eso genera la imposibilidad de hacer justicia y la impunidad para quienes cometen delitos aún comprendiendo cabalmente lo que hacían. ¡Una lucha de décadas que tiene que quedar definitivamente saldada y así será!“.

El dictamen como antecedente del debate de la baja de la imputabilidad

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes de Diputados trabajó durante varios meses el año pasado y consensuó 12 proyectos de ley que establecían la edad de imputabilidad de los menores entre los 16 y los 12 años.

El dictamen de mayoría salió con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Se trató de un amplio consenso que modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años.

Finalmente, el plenario de cuatro comisiones, liderado por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, estableció que el régimen penal se cambie de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.

La bancada de Unión por la Patria consideró que la edad debía mantenerse y seguir en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó de plano cualquier cambio a la norma actual.

