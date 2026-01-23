viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

En pleno verano, la Anmat prohibió un protector solar: mirá cuál es

El organismo impidió también la comercialización de una pasta de dientes y otros productos de uso cosmético.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANMAT prohibió el uso de un protector solar en plenas vacaciones de verano.

ANMAT prohibió el uso de un protector solar en plenas vacaciones de verano.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este viernes la venta en todo el país, y también en plataformas de comercio online, de un protector solar, una pasta dental y una serie de productos cosméticos de distintas marcas que no contaban con registros ante el organismo.

Lee además
verano, estilo y esa mujer +50 que no negocia su identidad
Columna

Verano, estilo y esa mujer +50 que no negocia su identidad
Tiempo de San Juan te muestra en un streaming especial todo lo que se puede hacer este verano en los departamentos alejados. video
Imperdibles lugares

Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

A través de la Disposición 94/2026, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la prohibición de una extensa lista de productos de higiene personal, cosmética y fragancias que se publicitaban y vendían en sitios online y que, como no estaban registrados ante la Anmat, fueron declarados “ilegítimos”. Entre ellos se encuentran:

Marca “RE!”:

  • Protector Solar Factor 30 de Coco, Karité, Cacao y Zinc
  • Pasta dental de menta y salvia blanca
  • Desodorante en crema
  • Enjuague bucal de menta y salvia blanca
  • Emulsión corporal de lavanda y bergamota
  • Repelente de citronella y neem
  • Jabón líquido para piel sensible para manos de caléndula

Marca “El Árbol”:

  • Emulsión corporal
  • Crema para manos
  • Gel de limpieza facial
  • Bálsamo labial
  • Tónicos faciales (para piel sensible, seca, grasa)
  • Serum nocturno
  • Cremas faciales (hidratante, nocturna, nutritiva)
  • Exfoliante facial
  • Gel calmante
  • Emulsión de limpieza
  • Mascarilla facial.

Marca “Aromas de la Tierra”

  • Eau de toilette
  • Blend corporal
  • Eau de parfum.

Luego de que una investigación confirmara que estos productos que se vendían en medios online no estaban autorizados se dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para gestionar “las bajas de las citadas publicaciones de venta electrónica”.

La razón fundamental fue que estos productos son “ilegítimos” y no se puede proteger a los usuarios de “los efectos derivados de su uso", ya que “se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible conocer su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

Temas
Seguí leyendo

Ni La Serena ni Mar del Plata, cuál es el llamativo destino más elegido por los sanjuaninos en estas vacaciones

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

La 'Herradura del Sol', un clásico con atractivos para toda la familia

Postales únicas de la experiencia que permite disfrutar el Dique Punta Negra desde su interior

Verano en San Juan: cuál fue el departamento más visitado en la primera quincena de enero y por qué

Pañuelos: del Mediterráneo a San Juan

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió Sebastiana Barrera, madre del soldado Omar Carrasco.
Dolor

Tras una vida de lucha, murió la madre del soldado Omar Carrasco

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín
Fútbol

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis video
Video

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Te Puede Interesar

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
Violento ataque

Identifican al sujeto que intentó degollar a un joven en la "Misa de Omega" y van tras sus pasos

Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.
Esperada noticia

Vicuña lanza la licitación para construir el Corredor Norte, un camino estratégico de más de 170 kilómetros

Antes y después del granizo en una plantación de porotos en Iglesia.  Personal técnico y municipal inició desde temprano los relevamientos en las zonas rurales afectadas.
Después del temporal

Granizo en Iglesia y Zonda: evalúan daños en durazno, zapallo y papa

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan