Imperdibles lugares

Tiempo de San Juan recorre los departamentos turísticos para mostrar en su streaming todo lo que se puede hacer este verano

En ‘Tiempo de Verano en San Juan’ podrás conocer las divertidas y frescas propuestas para disfrutar en Valle Fértil, Iglesia, Calingasta, Jáchal, Zonda y Ullum. Una guía práctica para agendar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan te muestra en un streaming especial todo lo que se puede hacer este verano en los departamentos alejados.

Tiempo de San Juan te muestra en un streaming especial todo lo que se puede hacer este verano en los departamentos alejados.

El verano sanjuanino es una invitación a la aventura, al descanso y al asombro. Bajo este premisa, Tiempo de San Juan lanzó el especial "Tiempo de Verano en San Juan", una ambiciosa producción destinada a redescubrir los rincones más impactantes de la provincia. A través de un ciclo de cinco programas exclusivos emitidos desde las 13.00 de este martes por nuestro canal de YouTube Tiempo Streaming, los sanjuaninos y turistas pueden asomarse a las experiencias que existen para esta temporada.

El equipo de TDSJ, conformado por Daiana Kaziura, Florencia García, Lucas Colella y Jorge Balmaceda Bucci, se puso al hombro la logística de un viaje que superó los 2.200 kilómetros. El objetivo fue mostrar en primera persona, con la cercanía que caracteriza al medio, la oferta turística de los departamentos más alejados y emblemáticos de San Juan.

Un recorrido federal por los oasis locales

La travesía periodística pone en valor la diversidad geográfica sanjuanina, recorriendo los encantos de Valle Fértil, Iglesia, Calingasta, Jáchal, Zonda y Ullum. Cada entrega es una pieza clave para entender por qué la provincia se ha consolidado como un destino de turismo aventura y relax.

En el norte, el Río Jáchal se lleva todas las miradas con su propuesta de rafting, desafiando a los visitantes a domar sus aguas. Por su parte, en Iglesia, el asombroso Cuesta del Viento reafirma su estatus como paraíso de los deportes náuticos, donde el viento y el agua inquieta crean un escenario único en el país.

Calingasta no se queda atrás, exhibiendo la inmensidad de la Pampa del Leoncito. Este "suelo de luz" no solo es un ícono astronómico, sino un paraje imponente que invita a la contemplación y a la fotografía. Hacia el este, la exuberancia de Valle Fértil ofrece un microclima ideal para quienes buscan el verde y la tranquilidad de las sierras.

El especial también hace foco en los destinos más próximos a la Capital, pero no por ello menos sorprendentes. La belleza del Parque Provincial Presidente Sarmiento en Zonda se presenta como un refugio de biodiversidad esencial para la provincia. En tanto, en la unión de Zonda y Ullum, el brillante espejo de Punta Negra se destaca como el lugar predilecto para disfrutar de atardeceres frente al agua, rodeados de la imponente precordillera.

El primer programa: Valle Fértil

Embed - TIEMPO DE VERANO EN SAN JUAN - VALLE FÉRTIL

