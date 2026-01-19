San Juan: martes con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado

Por la mañana, el cielo se presentará despejado, con una temperatura de 19°C y vientos del noreste de entre 13 y 22km/h. Hacia el mediodía, la temperatura ascenderá a 23°C con cielo algo nublado y la misma intensidad de viento. En la tarde, se espera la máxima del día, 29°C, con cielo parcialmente nublado y viento de 23 a 31km/h proveniente del noreste. Por la noche, la temperatura descenderá a 24°C, el cielo permanecerá ligeramente nublado y se esperan ráfagas de hasta 50km/h provenientes del este.