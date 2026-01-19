martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Monumento al Gaucho

Así recibieron al sanjuanino campeón en Jesús María

Benjamín Javier Costa fue recibido entre aplausos y bocinas en San Juan tras consagrarse campeón en la categoría Bastos con encimera lisa del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. El joven de 19 años celebró su triunfo y destacó que disfrutó cada noche del exigente certamen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-19 at 10.32.12 PM

Lee además
el testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en capital: entrego casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
en modo reclutas, infantes del rim 22 salieron por las calles de san juan y se hicieron virales: mira el video
En las redes

En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales: mirá el video

Benjamín Javier Costa regresó a San Juan tras consagrarse campeón en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María y fue recibido con un cálido homenaje en el Monumento al Gaucho. Bocinas, aplausos y el cariño de vecinos, amigos y miembros de la Federación Gaucha marcaron la bienvenida al joven de 19 años.

image

“Estoy muy agradecido. Ha sido difícil el campeonato, pero tuve suerte y pude ganar. Lo he disfrutado noche a noche”, expresó Costa mientras compartía su alegría con quienes lo ovacionaban.

image

El joven jinete logró consagrarse en la exigente categoría Bastos con encimera lisa tras nueve noches de competencia intensa en el anfiteatro José Hernández. Desde el inicio del certamen, Costa se mantuvo entre los primeros puestos de la tabla, mostrando constancia, precisión y una notable lectura de cada monta. Su regularidad le permitió sumar los puntos necesarios para quedarse con el título frente a competidores de alto nivel, escribiendo así una página destacada para la jineteada provincial.

Embed - Recibimiento a Benjamín Costa, campeón de Jesús María

Temas
Seguí leyendo

'La Sajuarina' brilló malambeando y representará a San Juan en Cosquín

Impacto por los pumas en San Juan: captaron a uno en Ullum y otro apareció muerto en Sarmiento

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en San Juan: todas transitables, pero con extrema precaución

Ranking nacional: el precio de la nafta y el gasoil en cada provincia, ¿qué lugar ocupa San Juan?

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

El Registro Civil sanjuanino digitalizó las partidas de matrimonio: cuál es el objetivo

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto captura: Telesol.
¡Un asco!

Video: el desagradable acto de un "trapito" en pleno centro sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan: martes con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado
SMN

San Juan: martes con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado

Así recibieron al sanjuanino campeón en Jesús María video
En el Monumento al Gaucho

Así recibieron al sanjuanino campeón en Jesús María

El furor por el Mundial de Fútbol aún no se traduce en venta de paquetes turísticos: los precios arrancan de los 3.000 dólares
FIFA 2026

El furor por el Mundial de Fútbol aún no se traduce en venta de paquetes turísticos: los precios arrancan de los 3.000 dólares

La Libertad Avanza fija posición en el conflicto Rodríguez-Gramajo: apoyo al veto presupuestario y preocupación
Chimbas

La Libertad Avanza fija posición en el conflicto Rodríguez-Gramajo: apoyo al veto presupuestario y "preocupación"