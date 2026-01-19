Así recibieron al sanjuanino campeón en Jesús María

En las redes En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales: mirá el video

Benjamín Javier Costa regresó a San Juan tras consagrarse campeón en la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María y fue recibido con un cálido homenaje en el Monumento al Gaucho. Bocinas, aplausos y el cariño de vecinos, amigos y miembros de la Federación Gaucha marcaron la bienvenida al joven de 19 años.

“Estoy muy agradecido. Ha sido difícil el campeonato, pero tuve suerte y pude ganar. Lo he disfrutado noche a noche”, expresó Costa mientras compartía su alegría con quienes lo ovacionaban.

El joven jinete logró consagrarse en la exigente categoría Bastos con encimera lisa tras nueve noches de competencia intensa en el anfiteatro José Hernández. Desde el inicio del certamen, Costa se mantuvo entre los primeros puestos de la tabla, mostrando constancia, precisión y una notable lectura de cada monta. Su regularidad le permitió sumar los puntos necesarios para quedarse con el título frente a competidores de alto nivel, escribiendo así una página destacada para la jineteada provincial.