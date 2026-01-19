lunes 19 de enero 2026

Ambiente

Impacto por los pumas en San Juan: captaron a uno en Ullum y otro apareció muerto en Sarmiento

Dos episodios ocurridos durante el fin de semana reavivaron la preocupación por la creciente presencia de fauna silvestre en zonas intervenidas. Uno de los ejemplares fue filmado dentro de un parque solar y el otro habría sido atropellado sobre la Ruta 40.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La presencia de pumas volvió a generar alerta en San Juan tras dos hechos registrados durante el último fin de semana, que dejaron en evidencia el avance del hábitat silvestre sobre áreas cada vez más urbanizadas o productivas.

Foto captura: Telesol.
El primer episodio ocurrió el viernes en el Parque Solar Fotovoltaico de Ullum, donde trabajadores detectaron a un puma desplazándose dentro del predio. El animal fue filmado a distancia y no representó riesgo para las personas, ya que los operarios actuaron conforme a los protocolos vigentes: no intentaron acercarse ni ahuyentarlo, y dieron aviso a las autoridades.

Desde la Secretaría de Ambiente informaron que este lunes se llevará a cabo un relevamiento técnico en la zona para reconstruir el recorrido del felino y establecer si continúa en las inmediaciones o si ya se desplazó hacia sectores rurales cercanos.

El segundo hecho tuvo un desenlace fatal. El domingo, sobre la Ruta Nacional 40, en el límite entre el departamento Sarmiento y la provincia de Mendoza, se reportó la aparición de un puma muerto. Si bien al arribar al lugar el cuerpo ya no se encontraba, las imágenes tomadas por ocasionales testigos y los testimonios recogidos indican que el animal habría sido atropellado, presuntamente por un vehículo de gran porte. Según trascendió, el ejemplar no presentaba signos de disparos, pero sí rastros de sangre en el hocico.

Desde el área ambiental recordaron que el puma es una especie protegida y que este tipo de avistamientos se repiten con mayor frecuencia en distintos puntos de la provincia. En los últimos días se registraron situaciones similares en Calingasta, Valle Fértil, 25 de Mayo, Tres Esquinas y en zonas cercanas a las Lagunas de Guanacache, lo que refuerza la necesidad de extremar cuidados y respetar las recomendaciones oficiales ante encuentros con fauna silvestre.

