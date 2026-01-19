lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Un asco!

Video: el desagradable acto de un "trapito" en pleno centro sanjuanino

El hecho ocurrió en calle 25 de Mayo, entre España y Las Heras. Un hombre con chaleco naranja fue filmado mientras orinaba una camioneta que supuestamente estaba cuidando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: Telesol.

Foto captura: Telesol.

Según se conoció este lunes, un episodio tan insólito como repudiable quedó registrado en un video en pleno centro de San Juan. Un hombre que se desempeñaba como “trapito” fue captado mientras realizaba un acto desagradable sobre una camioneta que le habían encargado vigilar.

Lee además
impacto por los pumas en san juan: captaron a uno en ullum y otro aparecio muerto en sarmiento
Ambiente

Impacto por los pumas en San Juan: captaron a uno en Ullum y otro apareció muerto en Sarmiento
Pelusa, el gato que pasó cuatro días en la copa de un árbol, revolucionó a todos y terminó bajando por sus propios medios.
Historia

La travesura de Pelusa, el gato que movilizó a todo un barrio sanjuanino desde un árbol y terminó bajando solo

La secuencia ocurrió en calle 25 de Mayo, entre España y Las Heras, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. En las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, se observa al sujeto -vestido con un chaleco naranja- acercarse al rodado y orinarlo sin ningún tipo de pudor, a plena luz del día.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013298128552698327&partner=&hide_thread=false

El video generó indignación entre los usuarios y reavivó el debate sobre la presencia de cuidacoches informales en el centro sanjuanino, una problemática que vecinos y comerciantes vienen señalando desde hace tiempo.

Hasta el momento no se informó si hubo intervención policial o sanciones posteriores al hecho.

Temas
Seguí leyendo

Dos sanjuaninos se llevan más de 9 millones de pesos en Quini 6 y Brinco

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en San Juan: todas transitables, pero con extrema precaución

Hallazgo arqueológico en El Pachón: rescatan una vasija ancestral de alto valor histórico

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

El Registro Civil sanjuanino digitalizó las partidas de matrimonio: cuál es el objetivo

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan

San Juan empieza la semana con tormentas aisladas y temperaturas agradables

La 'Herradura del Sol', un clásico con atractivos para toda la familia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Te Puede Interesar

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína
Detalles reveladores

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

“Contra un aceite subsidiado por la Unión Europea es muy difícil competir”, sostuvo el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan respecto al acuerdo UE-Mercosur.
Tratado de libre comercio

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación
Capitulo final

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"