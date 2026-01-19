Video: el desagradable acto de un "trapito" en pleno centro sanjuanino

Según se conoció este lunes, un episodio tan insólito como repudiable quedó registrado en un video en pleno centro de San Juan. Un hombre que se desempeñaba como “trapito” fue captado mientras realizaba un acto desagradable sobre una camioneta que le habían encargado vigilar.
La secuencia ocurrió en calle 25 de Mayo, entre España y Las Heras, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular. En las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente por redes sociales, se observa al sujeto -vestido con un chaleco naranja- acercarse al rodado y orinarlo sin ningún tipo de pudor, a plena luz del día.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013298128552698327&partner=&hide_thread=false
El video generó indignación entre los usuarios y reavivó el debate sobre la presencia de cuidacoches informales en el centro sanjuanino, una problemática que vecinos y comerciantes vienen señalando desde hace tiempo.
Hasta el momento no se informó si hubo intervención policial o sanciones posteriores al hecho.