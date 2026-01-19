Hallazgo arqueológico en El Pachón: rescatan una vasija ancestral de alto valor histórico

Un sorpresivo hallazgo arqueológico en plena cordillera sanjuanina volvió a poner en foco la riqueza histórica del Valle de Calingasta. Durante un relevamiento de biodiversidad realizado en El Pachón, personal del proyecto detectó una vasija cerámica ancestral que, según los primeros estudios, podría datar del período tardío de la cultura calingastina, entre los siglos V y XV.

La pieza, que se encuentra en un notable estado de conservación, constituye un testimonio directo de las comunidades que habitaron ese territorio hace cientos de años. El objeto generó un inmediato interés científico por las posibilidades que ofrece para profundizar el conocimiento sobre la vida cotidiana, el uso de elementos cerámicos y las condiciones que permitieron su preservación a lo largo del tiempo.

Hallazgo de vasija

Tras el descubrimiento, Glencore Pachón activó de manera inmediata el protocolo previsto por la legislación provincial. La empresa realizó la denuncia formal ante la Secretaría de Cultura, con la participación de la consultora Arqueo Ambiental, y coordinó las tareas con el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier, dependiente de la UNSJ.

Hasta el sitio se trasladó la directora del instituto, Claudia Mallea, quien encabezó el operativo de rescate junto a un equipo técnico especializado. Allí realizaron el levantamiento controlado y luego trasladaron la vasija al laboratorio para su análisis y catalogación.

“Cada hallazgo suma piezas fundamentales para reconstruir la historia de los pueblos que habitaron San Juan. En este caso, además, se actuó con rapidez y responsabilidad, resguardando el sitio y acompañando todo el proceso como corresponde”, destacó Mallea. La arqueóloga remarcó la importancia de que este tipo de bienes culturales sean protegidos como elementos únicos e irrepetibles.

Hallazgo de vasija 2

Desde Glencore Pachón, Fernando Cola, líder de Estudios Ambientales, celebró que el procedimiento haya permitido comprobar la eficacia de los protocolos internos: “Ante la detección del posible hallazgo, se dio aviso inmediato a la autoridad, se consultó a especialistas, se realizó la denuncia y se trabajó en conjunto en el terreno. Ver ese proceso materializado confirma nuestro compromiso con la preservación del patrimonio cultural”.

El Pachón, que lleva décadas de estudios arqueológicos en la zona, ya tiene registrados más de 200 sitios de valor patrimonial dentro del área del proyecto, con indicios que van desde antiguos asentamientos hasta restos incaicos e hispanos. Este nuevo hallazgo vuelve a subrayar la relevancia científica del sector y la necesidad de garantizar acciones de resguardo para que el legado cultural llegue intacto a las próximas generaciones.