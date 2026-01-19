lunes 19 de enero 2026

Historia

La travesura de Pelusa, el gato que movilizó a todo un barrio sanjuanino desde un árbol y terminó bajando solo

Durante cuatro días permaneció atrapado en lo alto de un árbol, generando preocupación vecinal, hasta que logró descender por sus propios medios.

Pelusa, el gato que pasó cuatro días en la copa de un árbol, revolucionó a todos y terminó bajando por sus propios medios.

Un insólito episodio mantuvo en vilo durante varios días a los vecinos del barrio Las Flores, en el departamento Iglesia. Pelusa, un gato doméstico, pasó cuatro días atrapado en la copa de un árbol de gran altura, generando preocupación y un fuerte revuelo en la zona.

El animal había quedado varado en un árbol ubicado en inmediaciones de la iglesia del barrio Las Flores, a unos 100 metros de la estación de servicio ACA Club Argentino. Desde allí, maullaba día y noche, mientras su familia y los vecinos intentaban sin éxito encontrar una forma de rescatarlo.

El gato hab&iacute;a subido al enorme &aacute;rbol y se encontraba a unos 30 metros de altura.

Ante la falta de respuestas oficiales, los propios vecinos se organizaron y consiguieron una escalera de considerable altura para intentar ayudarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron alcanzar al felino, que permanecía inmóvil y sin poder bajar, lo que incrementaba la preocupación debido al paso del tiempo sin alimento ni agua.

Alexander, dueño de Pelusa, relató la angustia que vivieron durante esos días. “Hemos contactado a los bomberos voluntarios de Chimbas, a la policía y a otros organismos, pero no hemos tenido respuesta para poder bajarlo”, expresó. Desesperado, decidió difundir la situación a través de las redes sociales con la esperanza de que alguien con los medios necesarios pudiera colaborar.

image

Finalmente, cuando la situación parecía no tener solución, Pelusa sorprendió a todos. Al quinto día, el gato se animó a avanzar por las ramas del árbol y logró descender por sus propios medios, regresando sano y salvo a su hogar.

Tras su travesura, Pelusa se encuentra en buen estado de salud y ya disfruta nuevamente de la compañía de su familia, poniendo fin a una historia que mantuvo en alerta a todo un barrio sanjuanino.

